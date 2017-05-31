Около сотни торговых лавок были уничтожены накануне огнем в Фархорском районе на юге Таджикистана. В результате пожара сгорели сразу два рынка. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер и неисправность противопожарной машины местного ОМВД.

Как рассказали «АП» местные жители, возгорание началось с магазина промтоваров. «Пожар начался с магазина, где торговали стройматериалами и хозяйственными товарами», - сообщили «АП» по телефону местные жители.

Пожар начался примерно в шестом часу вечера. «Вчера было очень ветрено, огонь быстро распространился, люди не успевали вытаскивать свои товары, единственно, что многим удалось спасти – это наличные деньги. Несколько человек получили ожоги. Слава Богу, жертв нет», - сообщил один из торговцев рынка.

Пожаром были уничтожены торговые точки двух рынков – Центрального и нового, которые расположены рядом. Там работали почти 1 тысяча человек.

Потушить пожар удалось только около 10 часов вечера. Огонь тушили пожарные расчеты из Куляба, Восе и Хамадони. «Единственная противопожарная машина местного ОМВД из-за неисправности не смогла прибыть на место трагедии», - сообщили местные жители.

По данным МВД Таджикистана, возгорание произошло примерно в 17 часов 10 минут из-за замыкания электропроводов, протянутых над торговым рядами рынка «Фархор». Огнем были охвачены часть магазинов и торговых точек рынков ООО «Фархор» и ООО «Дунё».

В настоящее время специальная комиссия, созданная из числа сотрудников ответственных структур, устанавливает объемы ущерба.

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