В Музее Москвы 4 июня состоится первый фестиваль культур «Памир-Москва». В программе фестиваля концерт и Jam session музыкантов из Таджикистана и России, строительство традиционного памирского дома в натуральную величину, показ фильма «Песни Абдула» (режиссер Анна Моисеенко, производство Франция-Россия-Таджикистан), который повествует о приехавшем с Памира на заработки герое и обо всем, что происходит с ним в Москве, сообщает агентство «Фергана».

Также состоятся лекции и поэтические чтения, круглый стол с учеными-специалистами по миграции, выставки современных художников, совместные эксперименты таджикистанских и российских поваров, театрализованная памирская свадьба с пловом и танцами, презентации книг, игры, детские мастерские и многое другое.

В рамках фестиваля пройдет круглый стол на тему миграции и межкультурного взаимодействия. Эксперты в области трудовой миграции из Центральной Азии и России расскажут о своих исследованиях, обсудят с публикой ряд социально-политических вопросов, таких как особенности рынка труда мигрантов, политика в области трудового и миграционного законодательства, расизм в современной России, роль СНГ в международной политике.

Организаторами мероприятия выступают Музей Москвы, Региональная общественная организация «Нур», музыкальная группа «Аркадий Коц», команда Cineminers и Фонд Розы Люксембург. «Это первая попытка объединить знакомую аудиторию московских городских событий с сообществами, современная культура которых не всегда известна за пределами диаспор. Жизнь в мегаполисе невозможна без взаимодействия в различных формах, взаимопроникновения традиций и культур, преодоления стереотипов и открытого разговора об общественных взаимосвязях в условиях противоречивого современного мира», - отмечают организаторы.

Начало мероприятий в 13:00 часов.