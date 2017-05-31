Действующий чемпион Таджикистана по футзалу душанбинский клуб «ДИСИ Инвест», которому в следующем месяце предстоит дебютировать в клубном чемпионате Азии-2017, подписал контракт с бразильским легионером.

Спортивный директор душанбинского клуба Нодир Дустматов сообщил официальному порталу ФФТ, что новобранцем «ДИСИ Инвеста» стал 26-летний бразилец Морено Бруно Сантьяго Джонатан. Бразильский легионер в воскресенье прибыл в Душанбе и уже успел провести тренировку в составе чемпиона Таджикистана. Накануне «ДИСИ Инвест» заключил контракт с 26-летним Морено.

До перехода в «ДИСИ Инвест» бразильский легионер играл за украинский «Ураган», российские клубы «Дина», «Спартак», а также иранский «Санае Гити Пасанд».

В ближайшие дни чемпион Таджикистана по футзалу планирует усилиться еще одним легионером из Ирана.

По итогам жеребьевки клубного чемпионата Азии-2017 по футзалу, которая прошла накануне в Хошимине, дебютант турнира душанбинский «ДИСИ Инвест» оказался в группе «В». Соперниками чемпиона Таджикистана стали прошлогодний финалист турнира иракский «Нафит Аль-Васат», а также индонезийский «Вамос Матарам» и чемпион Катара «Аль-Райян». Клубный чемпионат Азии-2017 пройдет с 20 по 30 июля во вьетнамском Хошимине.