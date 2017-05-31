АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 МАЯ 2017 ГОДА

- 31 мая в Душанбе пройдет Сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

- 31 мая в Душанбе пройдут учения спецназа Таджикистана и России. По легенде силовики будут освобождать душанбинский телецентр от боевиков

- 31 мая состоится матч шестого тура группового турнира Кубка АФК между «Истиклол» (Таджикистан) - «Алтын Асыр (Туркменистан). Матч пройдет на Центральном республиканском стадионе в Душанбе. Начало в 20 часов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 МАЯ

День без курения.

1938 – Советский летчик Антон Губенко совершил над Китаем первый в истории советской авиации таран.

1960 – Сдан в эксплуатацию Кургон-тепинский трансформаторный завод

2012 - Депутаты нижней палата парламента без обсуждения и единогласно поддержали предложение президента Таджикистана Эмомали Рахмона об упразднении статей 135 (клевета) и 136 (оскорбление) Уголовного кодекса Таджикистана.

2014 - В Хороге подписан протокол к соглашению между властями РТ и представителями гражданского общества ГБАО по нормализации ситуации в Бадахшане.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –31 МАЯ

1906 – Родился доктор филологических наук, академик АН Таджикской ССР, Заслуженный деятель науки Таджикской ССР Бабаджан Ниёзмухамедов.

1930 – Родился ученый-математик, профессор Эргаш Рузиматов.

1945 – Родился профессор Анвариддин Мухиддинов

1948-1997 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Пулод Ахмадов

1949 – Родился заслуженный работник Холмирзо Сангинмуродов

1955 – Родился Экономист Махмадшариф Нозимов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью в предгорных районах кратковременный дождь, гроза, мгла. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в горных районах кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 21-23 тепла.