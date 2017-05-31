Правозащитники вышли на митинг к Белому дому в Бишкеке с требованием не принимать поправки, ограничивающие независимых наблюдателей на выборах. Согласно изменениям в закон «О выборах», наблюдатели не смогут передвигаться с участка на участок и обжаловать действия избирательных комиссий.

Правозащитница и организатор митинга Динара Ошурахунова считает, что поправки по ограничению независимых наблюдателей на выборах — это «заказ власти», сообщает Kloop.kg.

По ее словам, сейчас власти пытаются ограничить не только независимых наблюдателей, но и все гражданское общество, чтобы на президентских выборах не было общественного контроля.

«Идет ограничение гражданского общества, как в России, Казахстане. Постепенно власти оказывают давление любыми способами, чтобы потом уже эти гражданские организации не могли вообще ничем заниматься, мониторингом ситуации», — сказала Ошурахунова в интервью Kloop.kg.

Правозащитница возмущена тем, что власти пошли на нарушение процедур, чтобы быстро принять эти поправки. По ее словам, любые изменения в Конституционные законы, такие как закон «О выборах», должны проводиться через общественные слушания, которых не было.

«Кроме этого, они выдвинули совершенно дикие обвинения, предположения, что независимые наблюдатели могут сговориться и дезорганизовать выборы. Ни одного доказательства и факта они не предоставили, потому что таких фактов вообще не было», — заявила Ошурахунова.

Ошурахунова считает, что поправка, которая запрещает независимым наблюдателям обжаловать нарушения избирательной комиссии — «абсурд».

«Эти поправки противоречат Конституции, поэтому они не могут быть исполнены. Даже если они сейчас их примут, я все равно как гражданин имею право указывать на нарушения и обжаловать их», — сказала она.

Однако инициаторы поправок не считают, что эти поправки урезают кого-либо в правах.

Депутат от пропрезидентской фракции СДПК Мухтарбек Айнакулов сказал в интервью Kloop.kg, что независимых наблюдателей нужно ограничить, «потому что они финансируются зарубежными донорами и могут повлиять на итоги выборов».

«Неправительственные организации, как мы видим, получают финансирование извне. Бывает, что иногда они могут быть заинтересованы в каких-то партиях, кандидатах», — считает Айнакулов.

Ограничение наблюдателей

Согласно поправкам, независимым наблюдателям нужно будет регистрироваться на избирательном участке.

На участке может находиться только один наблюдатель от одной неправительственной организации.

Также наблюдателям запрещается переходить с одного избирательного участка на другой. Наблюдатели не смогут обжаловать действия избирательной комиссии, в случае если был нарушен закон.

Парламент уже одобрил в двух чтениях Закон «О выборах», в который вносятся эти поправки. Чтобы поправки вступили в силу, депутаты должны одобрить закон в третьем чтении, а президент должен их подписать.