Непревзойденные грузинские комедии (ну кто не знает «Мимино»?), вино и лимонад, «Боржоми», хачапури и шашлык, да и, пожалуй, само грузинское застолье с народным хоровым пением – вот что сразу всплывает в памяти, когда речь заходит о Грузии.

26 мая эта страна отметила 26-й год своей независимости, и мы решили написать о тех, кто развивает взаимоотношения наших двух народов.

Двусторонние отношения между Грузией и Таджикистаном были установлены в 1994 году. Таджикистан рассматривает Грузию как важного торгово-экономического партнера и готов к дальнейшему укреплению и углублению взаимовыгодного сотрудничества.

Перспективы активизации экономических и торговых отношений между предпринимателями при содействии торгово-промышленных палат стран были обсуждены совсем недавно во время визита чрезвычайного и полномочного посла Грузии в РТ и в Узбекистане (с резиденцией в Ташкенте) Константина Жгенти.

- С Таджикистаном, который, как и наша страна, за годы независимости прошел непростой, но успешный путь развития, Грузия всегда имела особенно дружеские отношения. С первых дней нашей независимости эти отношения неуклонно развивались, но мы считаем, что есть немалый резерв для их более успешного развития, - отметил грузинский посол.

По его словам, основными направлениями сотрудничества могут быть сельскохозяйственная и горнодобывающая отрасли, развитие туризма, образование, фармацевтика, причем гомеопатического содержания.

«Наши страны – горные, где растет много лекарственных растений. В Грузии в настоящее время развивается лекарственная промышленность, наши предприятия по уровню ничем не отличаются от европейских, поэтому было бы хорошо, если бы наши бизнесмены работали и в этом направлении, поставляя сырье и готовую продукцию друг другу», - отметил дипломат.

Развивая партнерство

В Душанбе в начале мая прошла презентация возможностей экспорта цитрусовых, которую представило Министерство сельского хозяйства Аджарии при поддержке посольства Грузии в РТ.

- Мы уже проводили подобные встречи в других странах региона, и надо отметить, что такие презентации дают хорошие результаты, - отметил г-н Жгенти. - В прошлом году грузинские мандарины были впервые экспортированы в Узбекистан (98 тонн) и в Кыргызстан (104 тонны). Я надеюсь, что предложения наших деловых кругов могут заинтересовать и таджикских бизнесменов.

По его словам, для грузинских предпринимателей, возможно, из Таджикистана было бы интересно привозить помидоры, которые в настоящее время экспортируются ими из Турции. Что касается транспортировки продукции, которая может обойтись дорого из-за дальнего расстояния, посол привел в пример новую инициативу Китая, касающуюся возобновления Великого шелкового пути, где огромна роль Таджикистана как транзитной страны. «Прямой путь в Европу как раз проходит через страны Центральной Азии к Южному Кавказу, а оттуда к портам», - сказал дипломат.

Отец таджикского цитрусоводства

Цитрусовые из Грузии известны своим неповторимым вкусом, но мало кто знает, что отцом таджикских лимонов считается Владимир Иванович Цулая, благодаря которому в нашей республике были выведены перспективные и высокопродуктивные сорта лимона, дающие до тысячи плодов с куста.

Первые саженцы цитрусовых были завезены из Западной Грузии в 1935 году, а через два года началась кропотливая работа, продолжавшаяся 14 лет. В результате появился на свет новый сорт лимона – таджикский – с сочной мякотью, менее кислый, чем другие сорта, содержащий до 25 процентов витамина С. Таджикский лимон в отличие от своих грузинских собратьев стал траншейной культурой. Впервые в мировой практике была разработана агротехника выращивания цитрусовых в условиях субтропиков. В результате всей этой работы Таджикистан занял ведущее место по производству лимонов в Средней Азии.

Долгие годы кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Цулая работал замдиректора Вахшской опытной станции субтропических культур Всесоюзного научно-исследовательского института цитрусовых культур. В начале 60-х таджикский лимон проник на приусадебные участки и стал чуть ли не основной статьей дохода сельских жителей. Спасли лимоны жителей Вахшской долины и в годы после гражданской войны, спасают и теперь. Поэтому таджикские цитрусоводы до сих пор с благодарностью вспоминают этого человека.

Таджикские грузины и грузинские таджики

Рассказывая о взаимоотношениях двух стран, нельзя не упомянуть и грузинскую диаспору в РТ. Сегодня она, к сожалению, малочисленна.

- Наше грузинское культурно-просветительское общества было создано в 1989 году на базе Душанбинского педагогического университета, где преподавал мой предшественник, преподаватель Шалва Коберидзе, - говорит председатель правления грузинской диаспоры в РТ Юрий Метревели. - К сожалению, он уехал из страны несколько лет назад, к детям. Уехали и другие. На сегодня диаспора насчитывает порядка сорока человек. Это те, кто связал свою жизнь с Таджикистаном и считает его своей родиной. В основном все наши общинники достигли пенсионного возраста. Ежегодно страну покидает как минимум три-четыре молодые семьи, что крайне болезненно для нашей общины.

Сам Юрий Михайлович родился и вырос здесь, в Грузии бывал лишь пару раз. Долгие годы он проработал в сфере юриспруденции, у него много учеников.

Лучшие годы своей жизни отдал Таджикистану и заслуженный строитель Борис Хелая, благодаря которому построено большое количество сооружений в сельской местности. Его супруга Циурия Валерьяновна посвятила свою жизнь воспитанию младшего поколения таджикистанцев - она и сейчас преподает химию в одной из душанбинских школ. А Зураба Кокоева, наверное, и не стоит представлять, так как он известный музыкант и аранжировщик. Этот человек, родившийся в Грузии и приехавший сюда учиться, так полюбил наш горный край, что остался здесь навсегда, чтобы творить и помогать развивать музыкальное искусство Таджикистана.

Маленькое Сакартвело

Одним из самых узнаваемых грузин в Душанбе, пожалуй, является бывший журналист, а ныне частный предприниматель Нукри Георгадзе, который вместе со своей супругой Нино радушно принимает у себя в кафе многочисленных гостей, и каждому здесь дарят частичку грузинской души, угощая их вкусной национальной кухней. Маленьким Сакартвело называют это место здешние грузины, когда собираются отметить свои национальные праздники. Именно сюда, когда скучают по родине, приходят и грузины-экспаты, и интересно, что этот круг расширяется из года в год, собирая новых друзей из числа таджиков.

Одной из тех, кто проникся любовью к Грузии, является наша соотечественница, журналист, писатель и переводчик Барно Боева. Она является у нас в стране единственным переводчиком с грузинского на таджикский и, наоборот. Студентка филфака Таджикского госуниверситета, в конце правления Советского союза получила приглашение продолжить учебу в Тбилисском университете и стать переводчиком.

После учебы, в Таджикистане началась гражданская война, и о переводческой карьере пришлось забыть. Но Барно работала над собой, и чтобы не забыть грузинский язык, который любит наравне со своим родным, таджикским, она не переставала переводить рассказы и стихи грузинских писателей, тем самым, развивая свои навыки.

В 2007 году появилась на свет книжка для таджикских детей со сказками грузинской писательницы Нино Безерашвили, которые для них перевела на таджикский Барно. И вот, совсем недавно, она проделала еще одну большую работу: перевела, наоборот, с таджикского на грузинский, причем, в стихотворной форме, работы детского поэта Юсуфджона Ахмадзода, которые под названием «Офтоби сарам» недавно изданы в Душанбе. Большой знаток и почитатель литературы обеих стран, перевела несколько рассказов и пьес грузинских драматургов, по которым периодически ставятся спектакли в таджикских театрах.

Барно служит неким мостом для развития отношений двух стран в области литературы. Об этом и шла речь на недавней встрече посла Грузии в Таджикистане Константина Жгенти с главой Союза писателей Таджикистана Низомом Косимом, которые договорились впредь сотрудничать в этой сфере, переводя и издавая книги лучших писателей и поэтов Грузии и Таджикистана.

…Ну что еще можно написать о Грузии в день ее рождения, хотя ей, по сути, не 26, а далеко за 3000 лет? Писать можно долго, но не это важно. Намного важней, что мы, народ Таджикистана, любим и почитаем Грузию и надеемся, что наша братская дружба будет длиться бесконечно, пока вертится колесо бытия.