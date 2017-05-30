Таджикско-немецкая группа археологов в селении Хушдилон (Торбулак) в 25 км от райцентра Дангары проводит археологические раскопки памятника III века до нашей эры. Корреспонденты «АП» побывали на месте раскопок.

Планомерные работы в районе селения Торбулок начались осенью 2013 года. Археологи поставили перед собой цель определить наличие храма на территории Торбулока и, соответственно, прояснить вопросы религиозной практики эллинистической Бактрии.

По словам научного сотрудника отдела археологии Института истории, археологии и этнографии АН РТ Татьяны Филимоновой, судя по находкам, сделанным местными жителями, храм или святилище здесь все же был, он располагался на правом берегу ручья под скальным козырьком, у выхода родника.

На раскопках мы стали очевидцами того, как археологи обнаружили остатки некрополя с тремя захоронениями. Умершие были уложены в боковую яму по типу мусульманских могил с подбоем, который был закрыт стенкой, сложенной из крупных камней.

Интересно одно погребение. В нем был захоронен молодой человек, положенный на спину с поджатыми к груди ногами. Он был убит. В горле нашли наконечник стрелы.

Рассказывая о другом раскопе, Татьяна Филимонова отметила, что на территории древнего поселения был найден участок хозяйственного помещения. На полу лежали раздавленные сосуды – большой кувшин для переноски воды, два специфических сосуда-фляжки для воды, они привязывались к лошади. В пол был вкопан хум – это прототип железной тарной бочки для хранения припасов – муки, зерна и т.д.

…Обнаруженный археологами памятник находится в местности, некогда относившейся к Бактрии, которая со времён завоеваний Александра Македонского входила в эллинистический мир. Специалисты уверены, что благодаря этим раскопкам на карте эллинистического «Дальнего Востока» появится еще одно святилище той эпохи.