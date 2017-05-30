На юге Таджикистана пропала 39-летняя женщина со своим пятилетним сыном. Пропавших нашли через двое суток. Мальчик был уже мертв, женщина скончалась по дороге в больницу.

В Пянджском районе найдены истощенные тела 39-летней женщины и ее пятилетнего сына, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Как выяснилось, женщина с малолетним сыном 26 мая примерно 7 часов утра направились на пастбище за своим скотом и заблудились. Они не смогли найти дорогу домой.

«Истощенные тела женщины с ребенком были найдены местными жителями в местечке Селдара джамоата Нури Вахдат. Мальчик был уже мертв, женщина скончалась по пути в больницу».