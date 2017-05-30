Убийца 52-летней столичной предпринимательницы Гульноры Носировой, 23-летний уроженец района Восе Хушвахт Олимов, осужден к 28 годам лишения свободы, срок наказания он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщили «АП» в горсуде.

Олимов признан виновным по статьям 104 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), 249 (Разбой, с целью завладения имуществом в особо крупном размере), 252 (Угон автомобиля или иных транспортных средств без цели хищения) и 255 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса Таджикистана.

Следствие установило, что молодой мужчина действовал один, и никогда не был знаком с убитой.

Тело Гульноры Носировой, торговавшей золотыми ювелирными украшениями, было обнаружено 2 марта в собственной автомашине рядом с кладбищем села Дурманбулок джамоата Лучоб Варзобского района, через несколько часов после убийства. Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день.

Гульнора Носирова занималась торговлей золотыми украшениями, у нее было несколько магазинов в Гиссарском районе, откуда она сама была родом, и в 82-ом микрорайоне Душанбе.

Жестокое убийство женщины было совершено в ее машине «Лексус-РХ-350».

По данным следствия, Олимов и Носирова никогда не были знакомы. Согласно материалам следствия, Хушвахт Олимов до совершения преступления был исключен из Физкультурного университета за академический долг. При этом родители студента из Восе не были в курсе его университетских проблем.

Будучи в Душанбе якобы на учебе Олимов начал думать о том, как найти деньги. В течение недели, с 23 февраля до 1 марта, молодой мужчина, находясь в 82 микрорайоне, заметил Носирову, которая была в дорогой одежде и ювелирных украшениях. Он стал наблюдать за ней, проследил, где она живет, в какое время выходит из дома и когда возвращается.

«Внимание Олимова привлек черный ящик, который Носирова всегда держала при себе. Даже домработница, которая всегда помогала Носировой, не имела права трогать этот ящик. Он не знал, что там находилось, но сам факт того, что ящик был дорог Носировой, заинтересовал Олимова», - говорится в материалах следствия.

Когда Олимов начал планировать преступление, он запасся кухонным ножом, который купил 27 февраля на столичном рынке за 7 сомони.

Утром 2 марта Олимов, закрыв свое лицо от камер видеонаблюдения, сел в машину предпринимательницы. После того, как Носирова начала кричать, Олимов начал наносить ей удары ножом в лицо, грудь, шею. Всего на теле убитой было обнаружено 14 ножевых ранений, в результате которых она и скончалась. Чтобы завладеть имуществом Носировой, мужчина пересел на водительское сиденье, а тело жертвы перетащил на пассажирское, и уехал на машине в безлюдное место в сторону Лучоба.

Олимов похитил у убитой ее Iphone-6S, 954 ювелирных изделия - серьги, цепочки, кольца, на общую сумму 124 тысячи сомони. Остальные украшения Олимов, по данным следствия, бросил, потому что заметил возле машины мужчину.

До задержания Олимов 2-3 марта успел продать четыре вида украшений на общую сумму 3 тысячи сомони.

Сообщается, что на суде Олимов сознался в совершенном преступлении.