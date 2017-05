Таджикские участники мотопробега «Мы Таджики 3. Путь на Запад» продолжают делиться своими впечатлениями об Америке. На 16 день своего мотопробега по США они посетили город Денвер и город-побратим Душанбе – Боулдер, где находится таджикская чайхана. Она была открыта в этом американском городе в далеком 1988 году.

О том, как проходит путешествие таджикский байкеров, которые везут на своих мотоциклах, описывает в своем блоге руководитель команды Фарход Калонов.

«День 16-17, Денвер-Боулдер-Юрэй-Дуранго-Кайенто… Блин... здесь другие расстояния, никак не могу привыкнуть к этому... 400-500 миль в день.. а это 600-700 км... и едешь, едешь едешь, едешь… и у всех машины. В Америке не ходят пешком, только в Нью Йорке и Вашингтоне мы видели пешеходные дорожки, в других городах и, тем более, в городках, нет пешеходных дорожек. Только асфальт для машин и газон. Мы пытались ходить пешком, от мотеля к кафешкам и обратно, но это не принято в большинство городах, и нас не понимали, сигналили с возмущением, что люди идут по обочине и наверное мешают им ехать...Здесь другой мир, здесь другая жизнь, здесь совсем другие правила...».

"Наконец-то вы приехали!!! Мы уже ждём вас весь вечер!» - Ахмад и Аня, бывшие душанбинцы, живут в городе Денвер, штат Колорадо, уже шесть лет. С самого начала пути Ахмад писал нам о том, что ждёт нас в своём городе, а так как он работал менеджером в гостинце New House Hotel в самом центре Денвере, то он договорился с начальством, чтобы нас поместили в его гостинице на две ночи просто так, в уважении к нему".

«Один из самых старинных отелей города Денвер - New House Hotel, построенный в 1906 году, встретил нас раритетными и скрипучими деревянными лестницами со старинными номерами и настенными картинами, нарисованными в 19 веке. Ахмад гордо рассказывал о знаменитых постояльцах отеля, о его многовековой истории в Денвере, о давней легенде с приведениями которые якобы обитают тут... «Лифт работает с 1905 года», - сказал Ахмад, открывая железную дверь, задвигая клетчатую старинную решётку лифта. Лифт поднимался наверх, на чердак старинного здания. Вид на центр Денвера с крыши гостиницы превзошёл все ожидания: громадный Колорадский Капитолий уважительно смотрел на город своим позолоченный куполом, высоченные небоскрёбы гордо возвышались над городом, и только мы, маленькие фигурки с флагом Таджикистана, стояли на крыше здания, пытаясь на фото запечатлеть всю красоту города. «Спасибо Ахмад за гостиницу! Спасибо за доброту и гостеприимство! Спасибо тебе, добрый таджикистанец, за все».

«Мы вам покажем Денвер и город побратим Боулдер! Апи Гавхар и аки Музафар уже много дней ждали нас в своем уже почти родном городе Денвер. 16 лет проживания в штатах - это очень много. Аки Музафар и апи Гавхар - старейшины таджикской диаспоры Денвера, с самого начала взяли шефство над нами, окружили вниманием и заботой. «Нам ехать примерно час, - сказала апи Гавхар, и мы уютно разместившись в большом минивене, поехали в тот самый знаменитый город-побратим Душанбе - город Боулдер, окруженный утопающими в снегах горами».

«Нас привезли в ту самую, знаменитую таджикскую чайхану! Резные потолки, резные деревянные столбы, розы, посаженные вдоль аллеи, виноградник, все так сильно напоминало нашу чайхану «Рохат» в миниатюрном исполнении. «Welcome to sister city Boulder, - сказал Джосев, представитель организации городов-побратимов Боулдера. - Чувствуйте себя как дома! Спасибо, что приехали к нам! Мы покажем Вам один из самых красивейших городов США».

Организация городов-побратимов организовала нам встречу именно в таджикской чайхане. Представители Посольства США в Таджикистане, представители Комитета по туризму и спорту, представители таджикской общины в штате Колорадо все мы дружно сидели за одним столом, как друзья, которые знают друг друга уже много лет».

«Боулдер - небольшой университетский город, оказался красивейшим городом. Он удивительно напоминал Душанбе, также расположенный в чаше, обрамлённый горами с белоснежными пиками. Городок оказался настолько зелёным и уютным, а воздух кристально чистым, что мы сразу почувствовали небольшое головокружение. Боулдер находится на высоте почти в 1600 м над уровнем моря. Обилие всевозможных деревьев, ёлок, бегающих белок, горного воздуха вводило в какую-то эйфорию. Погода в Боулдере очень переменчивая, как заметил наш друг Ахмад. «Если тебе не нравится погода в Колорадо, то подожди 15 минут, и она поменяется», - сказал он. На самом деле, в течение одного дня может светить солнце, пойти дождь, град, и снова засветить солнце».

«Дождь лил, как из ведра... Денвер провожал нас сильнейшим весенним ливнем. Промокнув насквозь, мы ехали в облаке из дождя по дороге в Monument valley. Очень быстро пришла ночь. Постепенно тучи разошлись и мы попали в какой то волшебный городок!!! Он весь светился в ночи, каждый домик был освещён по разному, и поэтому весь городок светился в ночи всеми цветами радуги. Этот знаменитый городок называется Uray, он считается Американской Швейцарией, является одной из частью горнолыжных курортов Колорадо. Окружённый огромными снежными горами, покрытыми мохнатыми елями, Юрэй казался какой то нереальной и волшебной Швейцарской сказкой. «Вам надо найти шоссе под названием One million dollars hi way. Это знаменитая дорога по красивейшим местам Колорадо, разбавленная горнолыжными курортами и старинными рудниками по добыче золота», - добавил Дмитрий Евстигнеев, американский байкер, наш поводырь по красивым местам США".

Дорога оказалась настолько красивой, что мы отметили Ее как самую красивую дорогу в США. Проходящая высоко в горах, окружённая высоченными елями, и щедро посыпанная снегом, который на такой высоте и холоде даже и не думал таять, дорога one millions dollar hi way вела нас по крутым серпантинам, снежные ели сменялись берёзовыми рощами, те в свою очередь открывали нам кристальные чистые горные озёра. Идеальный асфальт добавлял чувство эйфории от проплывающего удивительного пейзажа».