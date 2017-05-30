Таджикские школьники стали победителями шестой Международной олимпиады, прошедшей 21-27 мая в известном индийском Университете Амити (Amity University). Олимпиада проводилась по таким предметам, как физика, математика, химия и биология.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте посольства Таджикистана в Индии, в олимпиаде приняли участие школьники из более 10 стран мира - Афганистана, Азербайджана, Бангладеш, Турции, Туркменистана, Казахстана, Непала, Молдовы, Румынии, Лаоса и других стран, сообщает посольство Таджикистана в Индии.

Таджикские школьники на этой Олимпиаде принимали участие впервые. В команду Таджикистана вошли четыре человека – учащийся лицея №1 города Душанбе Рустам Абдулвохидов и трое учеников российско-таджикской школы «Хотам П.В.» - Вазир Пиров, Умед Икромов и Амир Джураев.

Все представители Таджикистана заняли первые места и получили золотые медали.

На церемонии закрытия Олимпиады 27 мая принял участие и выступил посол Таджикистана в Индии Мирзошариф Джалолов.