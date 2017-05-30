Председатель административного центра Хатлонской области – города Курган-тюбе снят с занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Сегодня активу города был представлен новый мэр.

Новым и.о. мэра Курган-тюбе назначен Абдуаллим Исмоилзода, ранее возглавлявший Шахритузский район. Сегодня он был представлен активу города главой Хатлона Давлатшо Гулмахмадзода.

Гулмахмадзода сообщил, что указ о снятии Амирулло Асадулло был подписан президентом страны Эмомали Рахмоном сегодня. Он поблагодарил Амирулло Асадулло за добросовестную работу в качестве мэра административного центра области, которым он являлся с 21 февраля 2014 года.