Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня подписал ранее принятые и одобренные обоими палатами парламента республики законы «О сейсмической безопасности», «О нормативно-правовых документах», «О государственной политике в сфере промышленности», «О защите конкуренции», Кодекс здравоохранения и поправки в ряд законов страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно приятому 15 марта нижней палатой парламента Таджикистана первому в истории страны Кодексу здравоохранения, молодым медикам без опыта запрещено заниматься частной практикой.

Министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Насим Олимзода, выступая тогда перед народными избранниками, отметил, что разработка Кодекса была начата по поручению президента Эмомали Рахмона еще в 2013 году.

Кодекс заменит 16 ранее принятых законов Таджикистана, регулирующих сферу здравоохранения.

Кодекс регулирует деятельность государственной, частной и народной медицины Таджикистана.

Согласно нормам принятого Кодекса, молодые медики, не имеющие достаточного опыта, не имеют права заниматься частной медицинской практикой.

Министр тогда отметил, что на сегодняшний день в Таджикистане предоставлением услуг частной медицины занимается 601 субъект.

Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров тогда отметил, что за последнее время в Таджикистан завезено дорогостоящее медицинское оборудование и техника, часть которого, по причине отсутствия специалистов, простаивает.

Зухуров, обращаясь к назначенному в начале января на пост министра здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Насиму Олимзода, заявил: «Если ты ликвидируешь коррупцию в самом министерстве, то коррупция в больницах, поликлиниках, роддомах пойдет на убыль».

Кстати, относительно народной медицины, в Кодексе отмечается, что «колдовство и религиозные обряды не могут быть признаны частной медициной».