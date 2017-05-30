В Душанбе в ходе очередного заседания Межправительственной комиссии по решению территориальных и пограничных вопросов между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан, которое состоится 30 и 31 мая, стороны намерены окончательно решить имеющиеся проблемы на несогласованных участках на границе двух государств.

По информации источника «АП» в правительстве Таджикистана, основная линия прохождения Государственной границы между Таджикистаном и Узбекистаном уже согласована и скреплена Договором между двумя государствами о таджикско-узбекской Государственной границе от 2002 года, который был ратифицирован парламентами обеих сторон.

На сегодняшний день несогласованными остаются около 60 километров границы двух государств.

Протяженность государственной границы Республики Таджикистан с Республикой Узбекистан составляет 1332,9 км. Из общей протяженности речная граница составляет 105 км, сухопутная — 1227,98 км.

Напомним, последний раз 20 по 22 февраля 2012 года в Душанбе находилась Межправительственная комиссия по демаркации и делимитации границы между Таджикистаном и Узбекистаном. Комиссию тогда возглавлял первый заместитель премьер-министра Узбекистана, министр финансов этой страны Рустам Азимов. Таджикистан на переговорах представлял секретарь Совета безопасности республики Абдурахим Каххаров.

На сегодняшних переговорах делегацию Таджикистана возглавит заместитель главы МИД Махмадшариф Хакдод, узбекскую - посол по особым поручениям Ильхом Неъматов.