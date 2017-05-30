Известный таджикский борец Комроншох Устопириён, после победы на чемпионате Азии в Гонконге, вошел в тройку лучших дзюдоистов мира в весовой категории до 90 кг.

В опубликованном 29 мая на официальном веб-сайте Международной федерации дзюдо (IJF) рейтинге среди спортсменов в весовой категории до 90 кг. Комроншох Устопириён с 2160 очками расположился на третьей строке. В рейтинг вошли более 300 лучших дзюдоистов мира.

Мировой рейгинг дзюдо в весовой категории до 90 кг. возглавляет сербский дзюдоист Александр Куколджи с 2580 очками.

На втором месте француз Аксель Клегерти (2400 очков).

В «десятку» лучших дзюдоистов в весовой категории до 90 кг. вошли также Донган Квак из Южной Кореи, Машу Бакер из Японии, Хунзао Ченг из Китая, Ислам Бозбаев из Казахстана, Кента Нагасава из Японии, Хусейн Холмурзаев из России и Кристиан Тот из Венгрии.

Комроншохи Устопириён 27 мая завоевал «золото» чемпионата Азии по дзюдо в весовой категории до 90 кг, став двукратным чемпионом Азии.

Ранее в этом году Комроншох занял второе место на престижном международном турнире “Grand-Prix Antalya 2017” – он в финальной борьбе уступил борцу из Монголии Алтанбагану Гантулгу. После успешного выступления на том турнире Комроншох поднялся на 5 ступенек в мировом рейтинге по дзюдо и расположился на 7 строке.