Порядка 14 процентов таджикистанцев все еще готовы держать свои сбережения в банках страны в качестве депозита. Таковы результаты опроса НБТ.
Национальный банк Таджикистана посредством он-лайн опроса выясняет уровень доверия населения к банковской системе страны: регулятор спрашивает, какие способы хранения сбережений использует население.
Согласно промежуточным результатам, 62 процентов опрошенных ответили, что не имеют никаких сбережений и что живут от заплаты до зарплаты.
Примерно 15 процентов респондентов считают самым надежным способом хранения сбережений «дома под подушкой».
Примечательно, что 14 процентов голосовавших все еще верят банковской системе страны и готовы хранить свои сбережения в кредитных организациях в качестве депозита.
Между тем, 9 процентов респондентов считают, что деньги не нужно хранить: «тратить надо, и с удовольствием – живем-то один раз».
Доверие населения к банковской системе Таджикистана существенно снизилось после того, как в прошлом году сразу несколько банков страны столкнулось с финансовыми проблемами. В результате, два банка были объявлены банкротами, еще два системообразующих банка держатся на плаву благодаря предоставленной правительством помощи. Вкладчики проблемных банков до сих пор не могут вернуть свои сбережения в полном объеме.
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Спецагент2 часа назад
14% это близкие к государству люди. Они конечно не будут в таджикских банках держать свои деньги, но отвечать будут так, как от них хотят услышать власти
Реалист2 часа назад
Не правда! Сманупилированный опрос, кстати похожий на выборы президента.
Евро3 часа назад
Думаю 14% это завышенная цифра. У нас же все цифры или занижены или завышены. Ну если 5% всё еще готовы хранить деньги в банках, то это родственники.
Ромб3 часа назад
Лучший банк это свой карман, намного проще и увереннее их держать у себя чем в наших банках
xalim4 часа назад
лохи