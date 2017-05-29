В Таджикистане на территории двух военных полигонов Хатлонского гарнизона – «Харбмайдон» и «Ляур» с 30 мая по 1 июня пройдет активная фаза международных учений «Душанбе - Антитеррор – 2017». Это первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества.

В ходе учений на указанных полигонах Хатлона совместная группировка сухопутных войск Таджикистана и России при поддержке авиации отработает методы борьбы с террористическими группами, противодействия незаконным вооруженным формированиям в горной местности, а также элементы миротворческой операции.

Для выполнения задач маневров потенциал 201-й российской военной базы в Таджикистане был усилен.

В районы проведения учения будут переброшены мобильные пункты управления, подразделения дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии, а также спецназа и ВДВ.

Действия совместной группировки войск обеспечат военные инженеры, медики, специалисты войск радиационной, химической, биологической защиты и другие.

201-я российская военная база в Таджикистане усилена дивизионом реактивных систем залпового огня «Ураган».

Впервые на учения в Таджикистан переброшены российские "Искандеры": в ходе учений военные выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю условных террористов в горах.

Перевозку "Искандеров-М" обеспечили самые большие в мире военные транспортники — самолеты ВКС России «Руслан».

Координатором учений является Госкомитет национальной безопасности Таджикистана.

201-я военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами, дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года президентами двух стран Соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.