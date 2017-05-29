Бизнесмен Алишер Усманов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» объявил конкурс пародий на собственное видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному.

«Очень польщен тем, что мои видеообращения привлекли такое большое внимание. Я искренне заинтересован в развитии свободного общения и творчества в сети. Уверен, что это творчество, даже будучи острым и нелицеприятным, не должно превращаться в откровенную ложь. С этим согласно большинство думающих людей. Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов», — написал он.

Усманов пообещал раз в неделю выбирать наиболее удачный ролик и вручать автору iPhone 7Plus и футболку с мемом и автографом. Также бизнесмен пообещал наградить призами авторов стикеров в Telegram, обыгрывающих видеообращение. Специально для проведения конкурса была создана отдельная страница во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что пресс-служба Усманова заявила о готовности представить суду доказательства ложности обвинений основателя ФБК Алексея Навального.