На Таджикистан надвигаются сильные западные ветра и пыльная буря. Вторжение бури на территорию республики синоптики прогнозируют уже сегодня вечером.
«Местами усиление западного ветра доостигнет 21-26 м/с, сопровождаться это будет пыльной бурей и мглой», - сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана.
Синоптики отмечают, что вторжение пыльной бури с территории Афганистана в это время года является характерным для Таджикистана. В народе называют это "афганцем".
Ожидается, что неустойчивая погода в стране продлится до конца недели.
В ближайшие два дня не исключены кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Прогнозируется понижение дневной температуры воздуха на 8-10 градусов.
«В связи с ожидаемыми кратковременными ливневыми дождями, в реках ожидается повышение уровня воды, возможен размыв берегов. 30-31 мая в горных и предгорных районах селеопасно», - предупреждают синоптики.