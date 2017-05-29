В нижнюю палату таджикского парламента поступили поправки в закон «О рекламе», предложенные правительством. В частности поправки в первую очередь коснуться табачной и алкогольной продукции.

Нижняя палата парламента Таджикистана приступила к изучению предложенных правительством поправок в закон «О рекламе», согласно которому впредь производители табачных изделий и алкоголя в республике будут лишены права всякой рекламы своей продукции, сообщил «АП» источник в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана.

Поправки запрещают указывать производителей табачной и алкогольной продукции, даже если они выступили в качестве спонсора того или иного мероприятия. «Ранее нельзя было указывать их продукцию, теперь нельзя будет указывать и саму компанию, которая производит табачные изделия или алкогольные напитки», - сообщил источник.

На сегодняшний день согласно нормам законодательства Таджикистана, запрещается реклама лекарственных средств, медицинской техники, медицинского и санитарно- гигиенического оборудования, лечебно-профилактической продукции, пищевых добавок и косметических средств, не прошедших регистрацию в государственном органе Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, а также не допускается реклама методов лечения, профилактики, диагностики, оздоровления без разрешения Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, в т. ч. при получении патента на изобретение в данной отрасли.

При рекламе лекарственных средств, в целях усиления рекламного эффекта, не допускается его сравнение с другими лекарственными средствами. Реклама лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача, запрещается.

Не допускается реклама всех видов оружия, вооружения и военной техники, за исключением рекламы разрешенного гражданского оружия, в том числе охотничьего и спортивного. Распространение рекламы разрешенного гражданского оружия, в том числе охотничьего и спортивного, допускается только в периодических печатных изданиях, специализирующихся на распространении рекламы, а также в иных периодических печатных изданиях, предназначенных для пользователей разрешенного гражданского оружия, и в местах применения охотничьего и спортивного оружия.

Распространение рекламы разрешенного гражданского оружия в электронных средствах массовой информации допускается только после 22 часов местного времени.