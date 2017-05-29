Сегодня, 29 мая, ранним утром чемпион Туркменистана футбольный клуб «Алтын Асыр» прилетел в Душанбе на матч Кубка АФК с «Истиклолом».

Соперник душанбинского футбольного клуба «Истиклол» по заключительному матчу группового турнира Кубка Азиатской футбольной Конфедерации ашхабадский «Алтын Асыр»» прибыл в Душанбе, сообщает официальный сайт ФК «Истиклол».

В столичном аэропорту гостей встретили представители футбольного клуба «Истиклол» и Федерации футбола страны. После прохождения паспортного контроля делегация трехкратного чемпиона Туркменистана в составе 25 человек на клубном автобусе «Истиклола» была доставлена в отель «Таджикистан». Тренерский штаб «связистов» взял на игру с пятикратными чемпионами республики 19 футболистов.

Сегодня вечером в 18:30 у туркменских футболистов запланировано тренировочное занятие на запасном поле Центрального стадиона.

Завтра, 30 мая, пройдет предматчевое совещание с участием комиссара матча, инспектора, представителей клубов и всех служб, которые будут задействованы в игре, а также пресс-конференция главных тренеров.

Матч шестого тура группового турнира Кубка АФК «Истиклол» (Таджикистан) - «Алтын Асыр (Туркменистан) пройдет 31 мая на Центральном республиканском стадионе в Душанбе. Начало – в 20:00.

Отметим, что в матче «Истиклол» – «Алтын Асыр» определится команда, которая займет первое место в группе «D» и продолжит борьбу в Кубке АФК-2017. После завершения матча состоится розыгрыш спортивной лотереи, где по входным билетам будут разыграны две новейшие модели смартфонов, планшет и ноутбук.

Реализация билетов проводится в кассах Центрального стадиона и в официальном клубном магазине команды «Joma» по адресу проспект Рудаки-85. Цена одного билета на все трибуны стадиона составляет 10 сомони, а на зеленый сектор главной трибуны 50 сомони.