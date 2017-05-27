ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 МАЯ

1943 – Совет народных комиссаров и ЦК КП (б) Таджикистана постановили организовать «Фронтовой театр Таджикской ССР» для облуживания частей действующей Советской Армии.

1990 - Председателем Верховного Совета РСФСР избран бывший секретарь ЦК КПСС, первый секретарь Московского горкома КПСС Борис Ельцин (первый президент России после распада СССР).

1992 – Установлены дипломатические отношения Республики Таджикистан с Азербайджанской Республикой.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –29 МАЯ

1912-1975 – Родился композитор, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Мухтор Ашрафи, ректор Ташкентской государственной консерватории.

1936-1985 – Родился певец Барот Яхши.

1939 – Родился актер театра Амирхайдар Давлатов.

1940 – Родился писатель Махкам Пулодов.

1957 – Родился литературовед Абдували Давронов.

1972 – Родился кинорежиссер Умедшох Мирзоширинов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. Температуры: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температуры: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях 12-17 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температуры: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 28-30 тепла.