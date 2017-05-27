Таджикистан присоединился к 64 странам мира, которые праздновали Международный день футбола и дружбы.

В Душанбе День футбола и дружбы прошел на запасном поле Центрального стадиона Душанбе турниром среди детей из малообеспеченных семей.

Турнир организовали представительство «Международного добрососедства» в Таджикистане и Детско-юношеская футбольная лига страны, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

В соревнованиях приняли участие четыре команды: из Душанбе, Вахдата, районов Рудаки и Носира Хусрава.

Перед началом соревнований 12-летний ученик Международной школы Душанбе Хуршед Муртазокулов, который представит Таджикистан на Международном социальном проекте «Футбол для дружбы» (Football for Friendship) в Санкт-Петербурге, вместе с юными журналистами – Лолой Касымовой и Умеджоном Муродовым повязали браслеты дружбы – символа проекта «Футбол для дружбы» – всем участникам турнира. Эти браслеты символизирует принципы инициативы, важнейшие фундаментальные человеческие ценности: дружба, мир, здоровье, победа, преданность, равенство, справедливость и традиции. Браслет состоит из двух простых нитей зеленого и синего цветов: зеленый символизирует футбольное поле, доступное для каждого, а синий – мирное небо над головой. Как послы движения «Футбол для дружбы» дети дарили браслеты не только игрокам из малообеспеченных семей, но и приглашенным гостям турнира.

Все участники турнира пожелали Хуршеду Муртазокулову успехов в предстоящем фо­руме «Футбол для дружбы».

Что касается прошедшего турнира, по итогам предварительных игр в матче за третье место встретились дети из малообеспеченных семей из столичного Яккачинара и поселка Шайнак района Рудаки. В упорной встрече победу отпраздновали дети из района Рудаки – 3:1.

В решающем, финальном поединке встретились юноши из команд Носири Хусрава и Вахдата. Финальная игра завершилась победой команды «Навруз» из района Носири Хусрава – 2:0.

На церемонии закрытия турнира победители и призеры были награждены дипломами, кубками и медалями соответствующих степеней. Кроме того, участники проекта «Футбол для дружбы» подарили лучшим игрокам турнира – своим сверстникам – ценные призы.

Всемирный день футбола и дружбы празднуется более чем в 60 странах мира. За время проведения более 400 тысяч человек были вовлечены в праздничные мероприятия.

В разные годы Всемирный день футбола и дружбы поддержали сотни футболистов: легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр (Германия), один из сильнейших нападающих в истории африканского континента Дидье Дрогба (Кот дИвуар), знаменитый защитник мадридского «Реала» Мичель Сольгадо (Испания), экс-футболит лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин (Россия), бывший капитан национальной сборной Витор Байа (Португалия) и другие звезды из мира футбола.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Дружба, мир и равенство – ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Цель проекта – развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, – дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Пятый сезон проек­та «Футбол для дружбы» пройдет в Санкт-Петербурге с 26 июня по 3 июля. В текущем году программа сменила свой формат: отныне каждую страну-участницу представляют лишь юный футболист и юный журналист. В рамках проекта девочки и мальчики в те­чение недели будут играть в футбол, участвовать в различных социальных мероприятиях, а также смогут увидеть финал Кубка конфедераций, который состоится 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург Арена».