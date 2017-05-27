Известный таджикский борец Комроншох Устопириён завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по дзюдо в Гонконге.

Выступая в весовой категории до 90 кг, Комроншох Устопириён на пути в финал одержал победу над Аллиханом Ганамом, выступившим под флагом Международной федерации дзюдо (IJF), Мухаммадкаримом Хуррамовым из Узбекистана и Шоичиро Муканом из Японии.

В схватке за «золото», сегодня, 27 мая Комроншох победил спортсмена из Казахстана Ислама Бозбаева.

Всего в континентальном чемпионате, который заканчивается завтра, принимают участие 242 дзюдоиста из 28 государств Азии. Медали разыграны в весовых категориях 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг среди мужчин и 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг среди женщин.

Таджикистан на этом турнире представляют семь дзюдоистов: Сухроб Бокиев (60 кг), Хушкадам Хусравов (66 кг), Саидмухтор Расулов, Ходжазода Бехруз (73 кг), Садр Боев (81 кг), Комроншох Устопириён (90 кг) и Саидджалол Саидов (100 кг), а также тренер Фахриддин Рахимов.

Дзюдоистки Таджикистана в чемпионате Азии участия не принимают, отмечает пресс-центр Национального олимпийского комитета республики.

Что касается других таджикских дзюдоистов, известный борец Саидджалол Саидов потерпел поражение в первой схватке с Хусейном Шахом из Пакистана. Следующий бой с Иваном Ремаренко (ОАЭ) завершился победой Саидова. Теперь у нашего борца остаётся шанс завоевать бронзовую медаль в схватке с Шерали Джураевым из Узбекистана.

Остальные борцы сборной Таджикистана лишились возможности завоевать медали.

В прошлом году на чемпионате Азии по дзюдо в Ташкенте Устопириён также одолел всех своих соперников и стал обладателем золотой медали.

Комроншох Устопириён является первым представителем Таджикистана, который за всю историю таджикского дзюдо стал чемпионом Азии, добившись этого результата дважды.

Напомним, Комроншох Устопириён на два года отстранен от участия во всех состязаниях по национальной борьбе внутри Таджикистана за неспортивное поведение во время соревнований по национальной борьбе.

Кстати, отстранение последовало после скандальной схватки между Комроншохом Устопириёном и Саидджалолом Саидовым, последнему, как упоминалось выше, предстоит на чемпионате Азии побороться за бронзу.