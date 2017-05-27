Збигнев Бжезинский, помощник по национальной безопасности президента США Джимми Картера в 1977-1981 годах, скончался в пятницу в возрасте 89 лет. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Американская газета Politico также сообщила о кончине известного американского политолога, сославшись при этом на его дочь Мику. «Мой отец мирно отошел в мир иной сегодня (в пятницу) вечером», - процитировало издание ее слова.

По информации газеты The New York Times, политик умер в больнице в штате Вирджиния, сообщает ТАСС.

Збигнев Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения, один из ведущих идеологов внешней политики США.

В последние годы вел активную преподавательскую и консультативную деятельность - возглавлял ряд общественных организаций, входил в руководство нескольких фондов и компаний, был ведущим политических программ на телевидении, являлся экспертом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Преподавал в Школе углубленных международных исследований имени Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса. Являлся постоянным членом элитного «Бильдербергского клуба», объединяющего крупнейших политических деятелей, банкиров, руководителей транснациональных корпораций, экономистов и политологов.

Бжезинский известен также как автор книги «Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы» (1997).