Практически каждое окончание зимы в последние пару десятков лет я встречаю не так радостно. Вроде весна, радуйся жизни, все цветет и пахнет… Ан нет, весь период с марта по октябрь в Душанбе связан с мойкой ковров, мыльными и затхлыми лужами и канавами, отсутствием напора воды в квартире до первых заморозков

После событий 90-х, разночинный народ потянулся в столицу. Каждый выживал и приживался по-своему. Кому-то удалось влиться в городской ритм жизни, а из некоторых выходцев из сельских регионов, то самое село так и не выехало, несмотря на то, что здесь все-таки статус то его сменился, и он больше не ходит в калошах, а носит туфли. И как сказал Рубикджан Хачикян из «Мимино»: каждый день артистов видит, академиков видит, космонавтов видит, Иштояна видит! Может вот так потрогать!». Но сущность его осталась той же.

Сейчас появилось уже второе и даже третье поколение тех, кто с туго повязанными галстуками и пиджаками на вырост, могут запросто увидеть и даже потрогать академика… Вместе с тем их жены целыми днями просиживают дома, пекут лепешки в придворовых тандырах, моют свои ковры и половики чуть ли не через день. Никто мне не ответил, почему они так часто их моют…

Не буду останавливатся на загаженных подъездах, улицах и дворах, оставленных у дверей квартир мусорных пакетах, выброшенных в окно презервативах, памперсов и иных средств гигиены, хотя это очень ужасно.

О соблюдении норм «социалистического» общежития неоднократно показываются сюжеты, по телеканалам идет социальная реклама. Вы думаете эффективно? Если сами родители не соблюдают элементарных норм проживания в городе, то дети воспринимают это как старый армейский принцип воспитания молодых - «Делай как я». В итоге никакая реклама и даже уговоры не помогут.

Помню, в детстве, у подъездов сидели бабульки, что-то вязали, делали замечания детям и дети прислушивались. Сейчас, увы, дети предоставлены сами себе…

Но давайте все же вернемся к нашим коврам. Я постоянно задаюсь вопросом: почему власти не могут побороть эту напасть? Ответ напрашивается сам по себе, либо они не хотят, потому что в этом кто-то заинтересован, либо не могут, потому что бездействуют от незнания механизмов как это сделать.

В 2008 году были приняты «Правила общественного порядка, благоустройства и санитарии в городе Душанбе». В пятом разделе этих правил, посвященных именно соблюдению санитарного порядка и охране окружающей среды, указан запрет на все новшества, введенные теми, кто не так давно начал городскую жизнь в спальных районах, в том числе на мойку ковров. Такой же запрет прописан в ст. 451 КоАП РТ. Так, нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов, предусматривает штраф до пяти минимальных показателей.

Для сотрудников ЖЭУ, которых в Душанбе около шести десятков, мойка ковров, установка перекладин для их сушки и даже бетонирование площадок для мойки, считается, наверное, облагораживанием территории.

При этом «мойщики» нередко «врезаются» в линии подачи воды в ущерб жильцам верхних этажей, но Водоканал это, видимо, не волнует.

Такое же отношение к проблемам, наверное, и в других столичных структурах.

Уж если на то пошло, есть выход - можно отдать в специальные клининговые службы, которые занимаются чисткой ковров, они заберут у вас дома и доставят обратно. Когда я говорю об этом, многие отвечают, что это дорого. Возможно, но когда-то считалось, что «бедность не порок», сейчас для многих новоиспеченных душанбинцев бедность стала гордостью. Очень многие новоиспеченные с гордостью на любое замечание заявляют: «Сум надорам» (Нет денег). Если уж так хочется сэкономить и мыть самому, господа, выезжайте на дачу или в свои загородные пенаты, и на своем участке мойте свои ковры сколько душе угодно, хоть до дыр. Имеете право!

Согласитесь, в городе, во дворах многоэтажек этого делать категорически нельзя. Вы оставляете мыльные лужи и зловонные канавы, которыми дышат наши дети. Если вам не жалко чужих детей, то пожалейте хотя бы своих.

Конечно, каждый может делать для себя выводы. Но я хотел бы просто обратить внимание чиновников и власть имущих на элементарные общечеловеческие нормы поведения в общественных местах.

Господа чиновники! Все те, кто в форме и без нее. Вы все присягали верой и правдой служить народу?! Может хватит заниматься непонятно чем?! Может, пора перейти к проблемам, которые нужно решать ради облика столицы, блага его жителей, безопасности и здоровья их детей!? Может все-таки пришло время, не ворочая нос, повернуться лицом к проблеме, устранять все недостатки раз и навсегда, а не избирательно как вы это делали это годами!?