Как быть матери-одиночке при оформлении документов на ребенка? Можно ли продлить срок кредита. На эти и другие вопросы читателей в нашей постоянной рубрике «Ваш личный юрист» отвечают специалисты юридической компании «Химоя».

Вы имеете право на пособие

- Вы писали в газете, что при рождении детей выплачиваются пособия. У меня родился правнук. Когда его родители пошли, чтобы оформить получение пособия, им сказали, что не положено, пособие получают только те, кто работает. На данное время ни муж, ни жена не работают. Правы ли они, отказывая в пособии?

Разыков А.

Ст. 14 Закона РТ "О государственном социальном страховании" предусматривает два вида пособий при рождении ребенка:

1. Единовременное пособие в связи с рождением ребенка.

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

"Единовременное пособие в связи с рождением ребенка назначается в следующих размерах: при рождении первого ребенка - в сумме трех показателей для расчетов; при рождении второго ребенка - в сумме двух показателей для расчетов; при рождении третьего и каждого следующего ребенка - в сумме одного показателя для расчетов.

Пособие выплачивается по месту работы (учебы) одного из родителей, а если родители не работают и не учатся - отделами социальной защиты населения по месту жительства. Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

В случае предоставления женщине отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет ей за этот период выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком по месту работы из средств социального страхования в размере 100 процентов показателя для расчетов"

Таким образом, первый вид пособий в виде разовой выплаты выплачивается всем, кто обратился не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Второй же вид выплачивается только работающим, так как с места их работы ежемесячно в счет социального страхования работодатель выплачивает 25% от заработной платы работника. Напоминаем, что размер одного показателя для расчетов с 2017 года равен 50 сомони.

Не могу платить банку

- У меня есть кредит в банке. Каждый месяц я должен платить по 2500 сомони, чтобы погасить его. Сейчас я не могу платить такую сумму, могу платить только по 50% (1250 с.) и попросил банк подлить мне кредит на один год. Но они оказались и подали в суд. Правильно ли они поступают? Я не отказываюсь платить, просто прошу продлить мне срок кредита.

Турчиев Холим

- Отношения между кредитной организацией и клиентами определяются на основании договора и закона. Вам необходимо было в письменном виде обратиться в банк для реструктуризации кредита. Закон не обязывает кредитные учреждения обязательно реструктуризировать кредит. Наоборот, обязывает тщательно проверить клиента, чтобы избежать негативных тенденций.

Согласно статье 53 Инструкции №186 Национального банка РТ «О порядке предоставления кредита и начисления процента в кредитных организациях», «к пролонгации (реструктуризации) проблемных кредитов следует отнестись с особенной тщательностью для своевременного выявления негативных тенденций, чтобы организация смогла вовремя застраховаться от возможных потерь, в том числе путем обеспечения возврата кредита соответствующим образом увеличением отчислений в резерв потенциальных потерь. При пролонгации (реструктуризации) полученного заемщиком кредита прибавление начисленных, но неуплаченных процентов на сумму основного долга запрещено».

Как поменять фамилию дочери?

- Меня зовут Тахмина, мне 34 года. 3.12.2013 г. муж и я поссорились, и после ссоры муж не хотел больше со мною жить. Мы поженились в Индии, и моя дочка родилась там. Сейчас я хочу ее зарегистрировать на свое имя, так как мой муж даже по приезде в Таджикистан не захотел получить таджикское свидетельство о рождении нашей дочки. Я не знаю, что делать. Пожалуйста, посоветуйте, как зарегистрировать дочку на свое имя как мать-одиночка?

Муж уже женился и не хочет больше делать документы дочке, а я собираюсь уехать за границу и забрать дочку с собой.

С уважением, Тахмина

- Здравствуйте, Тахмина! Перемена фамилии, имени и отчества производится в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Но для перемены имени, фамилии несовершеннолетнего лица имеются некоторые ограничения. Так, в части 5 статьи 67 Закона РТ "О государственной регистрации актов гражданского состояния" говорится: "Перемена фамилии, имени, отчества лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии согласия родителей, усыновителей или попечителя. При отсутствии такого согласия - на основании решения суда, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения им совершеннолетия в порядке, предусмотренном законом". А в части 6 данной статьи сказано: "Перемена имени лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, а также изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя производится на основании решении органа опеки и попечительства в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан".

Таким образом, если ваш муж не дает согласия на перемену имени, фамилии и отчества, то это вы можете сделать только по решению суда и на основании решения органа опеки и попечительства.

Хочу возмещения ущерба

- Добрый день. У меня такая ситуация, в ноябре прошлого года ко мне в дом проникли воры, украли все драгоценности жены (стоимостью около 11 тыс. сомони) и ноутбук. К счастью, вскоре воров поймали, ими оказались двое несовершеннолетних парней (школьники). Ноутбук вернули, а вот с драгоценностями проблемы: успели продать.

Суд вынес решение осудить их на срок на 5 лет.

У меня вопрос: могу ли я возместить свой ущерб? Если да, то как это сделать?

И последний вопрос: если меня не удовлетворяет вынесенный вердикт судьи, могу ли я повторно подать иск?

- Вы имели право потребовать компенсацию за причиненный ущерб как гражданский истец. "Гражданским истцом признается физическое или юридическое лицо, которому в результате совершения преступления в отношении него причинен имущественный ущерб, предъявившее требования о его возмещении. Гражданский истец также может предъявить гражданский иск и по компенсации морального ущерба" (ч.1 ст. 44 УПК).

Порядок предъявления гражданского иска в уголовном судопроизводстве предусматривается главой 15 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан.

"Лицо, не предъявившее гражданский иск в уголовном процессе, а равно лицо, чей иск судом оставлен без рассмотрения, вправе предъявить его в порядке гражданского судопроизводства" (ч.4 ст. 127 УПК РТ).

Таким образом, поскольку Вы не предъявили свои требования до начала судебного следствия (ч.1 ст. 127 УПК РТ), Вы можете предъявить иск в отдельном гражданском судопроизводстве.

Что касается обжалования приговора суда, то у Вас (как потерпевшего) имеется право обжаловать его. "Право обжалования приговора принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, потерпевшему и его представителю" (ч.3 ст. 357 УПК РТ), но в течение 10 дней с момента провозглашения приговора (ч.1 ст. 359 УПК РТ).