Члены правительства рассмотрели сегодня проекты постановлений о разделении Комитета по делам молодежи, спорта и туризма на два отдельных госоргана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел заседание правительства, где в первую очередь был рассмотрен кадровый вопрос. Но что именно обсуждалось, пресс-служба президента не уточняет.

Затем, по данным пресс-службы, был заслушан отчёт председателя Пянджского района Хатлонской области о ходе выполнения закона РТ «О местных органах государственной власти» и Закона РТ «Об органах самоуправления посёлков и сёл».

О Генплане посёлка Сомони Бохтарского района и Генплане посёлка Дусти Джайхунского района были заслушаны отчёты председателей этих районов.

Эмомали Рахмон привлёк внимание руководства местных исполнительных органов госвласти Пянджского, Бохтарского и Джайхунского районов к вопросам эффективного использования земли, расширения полевых работ, резервирования пищевой продукции, строительства и созидания, а также своевременного выполнения других указаний и поручений руководства государства и правительства РТ.

На заседании были одобрены и направлены для рассмотрения в парламент проекты поправок в Конституционный закон «О Маджлиси Оли РТ», в Конституционный закон «О правовом статусе члена Маджлиси милли и депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ», в закон «О Госбюджете на 2017 год» и в закон «О рекламе».

На рассмотрение нижней палаты парламента также отправлены поправки в закон «О милиции» и в закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Члены правительства рассмотрели проекты постановлений «О создании Государственного научного учреждения «Центр исследования инновационных технологий при Академии наук РТ», «О распределении и обеспечении рабочими местами молодых специалистов», «О Комитете по делам молодёжи и спорта при правительстве РТ», «О Комитете по развитию туризма при правительстве РТ», «О комплексной программе развития физической культуры и спорта в РТ на 2017-2021 годы» и «Об утверждении Госпрограммы развития футбола в РТ на 2017-2021 годы».

В завершении заседания Эмомали Рахмон дал конкретные указания и поручения руководителям министерств, ведомств, госорганизаций и учреждений, председателям областей, городов и районов страны относительно расширения работ по облагораживанию и созиданию, повторному севу, сбору урожая, обеспечению внутреннего рынка качественной сельскохозяйственной продукцией, предотвращению повышения цен в месяц Рамазан, совершению благих дел в эти дни, особенно по поддержке нуждающихся и людей без попечителей.