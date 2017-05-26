Трудовые мигранты из Киргизии, работающие на территории России, перевели на родину рекордную сумму денег за первые три месяца текущего года — $433 млн. Об этом сообщается в материалах Нацбанка Кыргызской республики, на которые ссылаются СМИ РФ.

Так, объемы денежных переводов кыргызских мигрантов возросли на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигли отметки в $433 млн.

Также выросла сумма переводов из Киргизии в Россию за первый квартал: за три месяца прошлого года она составляла $70 млн, а за 2017 год — $85,8 млн.

За последние 12 лет киргизы со всего мира отправили своим семьям на родине 16,4 миллиардов долларов. Из этой суммы 95% приходится на переводы из России.

Данных по переводам таджикских трудовых мигрантов на родину с начала этого года нет. Нацбанк Таджикистана подобные данные в последние годы не оглашает.

Между тем, напомним, в прошлом году Таджикистан занял пятое место по объему денежных переводов из России. Общий объем переводов физических лиц из России в Таджикистан в 2016 году составил 1 миллиард 929 миллионов долларов, такие данные приводил Центральный банк России.

Объем переводов в Таджикистан в прошлом году снизился по сравнению с 2015 годом на 13,1 процентов: в позапрошлом году частными лицами из России в Таджикистан было переведено 2 миллиарда 220 миллионов долларов.

На первом месте в том году расположилась Швейцария, сообщал ранее ЦБ РФ.

Узбекистан в том году занял второе место: узбекскими гражданами из России в 2016 году было переведено 2 миллиарда 741 миллионов долларов, что на 10,3 процента меньше показателя 2015 года.

Третьей по размеру переводов физических лиц из России в прошлом году значилась Латвия ($2 млрд 113 млн), на четвертом месте США, куда было переведено $1 млрд 935 млн.

На пятом месте стоял Таджикистан, за которым шел Китай ($1 млрд 894 млн).

Кыргызстан в прошлом году стоял на 8 месте - в страну из РФ было переведено за весь год $1 млрд 383 млн.