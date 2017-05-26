Отечественные чиновники от Минсельхоза ежегодно заявляют о том, что Таджикистан более чем на 100% обеспечил потребность населения в картофеле, овощах, бахчевых и фруктах. По факту же мы едим импортные овощи, потому что своих или не хватает на весь сезон, или стоят они столько, что купить иностранные - дешевле…
Таджикистан является самой бедной страной СНГ, имея самую низкую заработную плату и самый высокий показатель – около 33% - бедного населения. За годы независимости у населения страны сложилась структура питания, в которой овощи и фрукты стоят на 2-м месте после хлеба по стоимости пищевого рациона, составляя около 20%. В обычном, вынужденно скромном рационе таджикистанцев - в основном мучные блюда собственного изготовления, овощи и фрукты, вместе составляющие почти 60% стоимости. Белковые продукты большая часть населения потребляет довольно редко.
Подорожавшая вдвое плодоовощная продукция ставит многих жителей страны в крайне тяжелое положение, делая малодоступными самые необходимые продукты питания.
…По официальным данным, в 2016 году производство картофеля достигло 890 тыс. тонн, овощей – 1 млн 670 тыс. тонн. При этом Минсельхоз заявлял, что этого урожая хватит с лихвой для внутреннего рынка. Не хватило. Почему, мы попытались разобраться со специалистами отрасли.
Сельское хозяйство убыточно и работать некому?
Одно из предположений – опустевшие кишлаки. Дехкане массово забросили земли, предпочитая зарабатывать в миграции. В результате на полях просто некому работать, сельское хозяйство в упадке.
Однако в Минсельхозе это мнение опровергают. Замначальника Управления растениеводства Шамсиддин Солиев говорит: «Суждение, что все сельчане в миграции, – неправда. Специалисты нашего управления постоянно бывают в командировках, своими глазами видят все там происходящее, и я могу с уверенностью сказать: на селе люди есть, и они продолжают работать, любят свое дело».
По официальным данным, в настоящее время около 46 процентов населения страны трудится в сельскохозяйственной сфере.
Мнение, что производство сельхозпродукции является нерентабельным делом, Шамсиддин Солиев также опроверг. «Конечно, обработка земли, применение импортных ядохимикатов, полив и сбор урожая требуют немалых затрат. Например, расходы на выращивание 1 гектара пшеницы составят около 4 тыс. сомони, но доход будет втрое выше. Если говорить о помидорах, то там доход с 1 га достигает 40 тыс. сомони. Надо только любить свое дело, изучать технологии выращивания и заранее продумывать пути выгодной реализации продукции», - убежден Солиев.
Он рассказал, что в настоящее время идет посадка основных плодоовощных культур: «Наши дехкане трудятся, высаживая картофель во всех регионах страны. По сводкам наших специалистов с мест, в Курган-Тюбе сев уже закончился, а в северных районах страны – только начинается. В этом году намечено посеять картофель на 22,5 тыс. га, и на 24 апреля сев выполнен на 36%», - сообщил специалист.
Земли не хватает?
Действительно, Таджикистан является горной страной, где всего лишь 7% территории составляют земли, пригодные для земледелия. Количество населения на гектар пахотной земли у нас в полтора раза больше, чем в Узбекистане, и более чем в два раза больше, чем в Туркмении, составляя 2,7 ч/га.
К тому же в период независимости количество возделываемых земель уменьшилось. В одном из посланий президента Таджикистана парламенту было отмечено, что в период независимости из сельскохозяйственного оборота выпало более 190 тыс. га посевных земель, из них большая часть «ушла» под строительство жилых домов и 10 тыс. га – под строительства промышленных предприятий и социальных учреждений.
Однако решение проблемы дефицита земли было найдено давно, в советское время, и это - использование богарных земель в предгорных районах. И картошка десятилетиями успешно выращивается в Раште и даже на Памире.
- В Таджикистане идет интенсивный рост населения, соответственно, растет и потребность в плодоовощной продукции. Наши специалисты работают над этими вопросами, ученые вывели новые сорта персиков, абрикосов, груш и яблок, которые способны произрастать на неполивных землях, то есть на богаре. Они устойчивы к изменению климата. Мы разработали также рекомендации по районированию плодовых деревьев и технологии их выращивания, - говорит директор Института садоводства и овощеводства Таджикской академии сельхознаук доктор с/х наук Хикматулло Назиров.
Урожай испортился?
Урожай надо не только вырастить, но и сохранить в пригодном виде до получения нового. В Таджикистане лук нового урожая поступает на рынки уже в апреле, а месяцем позже и картошка, срок их хранения составляет около 10 месяцев. Достаточно долго, однако далеко не все дехканские хозяйства имеют собственные овощехранилища: строить дорого и сложно.
- В областях и районах есть склады Минпрома и Таджикпотребсоюза, построенные еще в советское время, но они давно приватизированы или находятся во владении крупных дехканских хозяйств. И далеко не все используются по назначению, - говорит замначальника Управления растениеводства Минсельхоза Шамсиддин Солиев.
Директор НИИ садоводства и овощеводства Хикматулло Назиров отмечает, что работа по созданию новых хранилищ ведется по всей стране. «Президент страны поручил построить во всех районах хранилища для овощей, фруктов и винограда. В Хатлоне, Согде, Гиссаре и Турсунзаде овощехранилища уже имеются».
По словам сотрудника Института экономики Сельхозакадемии РТ Нигматулло Файзова, далеко не весь выращенный урожай картофеля идет в потребление.
- Из общего объема выращенного урожая около 30% необходимо сберечь в качестве семенного фонда, еще примерно 15% составят потери. Вот и получается, что лишь немногим более половины - около 55% - урожая будет использовано в питании, - говорит он.
Мы подсчитали, в действительности на питание населения поступает около 490 тыс. тонн картофеля. А иногда и меньше, потому что «в некоторые годы потеря от вредителей может составить до 40-50% всего урожая, - говорит Хикматулло Назиров. – Причина в том, что наши посевы недостаточно обрабатываются необходимыми химикатами. Есть, конечно, в этом и положительная сторона – они экологически чисты…»
В соответствии с Указом президента «О дополнительных мерах по развитию садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2010–2014 годы» почти на 50 тысячах гектаров разбиты новые фруктовые сады и виноградники. В соответствии со вторым этапом этой программы названными культурами должно быть засажено 20 тыс. га.
Виноват экспорт?
Может быть, Таджикистан экспортирует свою картошку и другую овощную продукцию? Ведь если картофеля выращивается достаточно, как может возникнуть его дефицит и соответствующее повышение цен?
Этот вопрос мы адресовали специалистам отрасли. Однако в Институте экономики Сельхозакадемии РТ опровергли это предположение.
- Наша овощная продукция практически не импортируется, поскольку не имеет спроса. Даже если в приграничных зонах идет продажа овощей в Кыргызстан или Узбекистан, то в совсем небольших количествах, чтобы это было заметно в целом по стране. Наоборот, Таджикистан импортирует много овощей и фруктов из соседних стран, - заверили специалисты института.
Действительно, на таджикских рынках мы видим афганский и кыргызский лук, пакистанскую картошку и помидоры, китайский чеснок. Тепличные огурцы и болгарский перец привезены непонятно откуда.
«Проводимая работа является сложной, и ее результаты скажутся лишь через несколько лет. Но к 2020 году в Таджикистане наступит изобилие фруктов, винограда и овощей. В ближайшие годы мы не только обеспечим потребности своего населения, но и будем экспортировать его». Хикматулло Назиров, директор НИИ садоводства и овощеводства.
Виновата погода
Замначальника Управления растениеводства Минсельхоза Шамсиддин Солиев объясняет, что основная часть картофеля страны выращивается в Матчинском и Ганчинском районах. Все помнят, что обильные снегопады в марте блокировали трассу Душанбе – Худжанд, и подвоз картофеля из этих районов был остановлен почти на три недели.
- Этот дефицит и был восполнен импортной картошкой. Торговцы воспользовались ситуацией и взвинтили цены в отсутствие конкуренции, - считает он.
Расчеты или просчеты?
По расчетам специалистов НИИ по вопросам питания Минздрава и Института питания Минэнергопрома РТ, минимальная потребность таджикистанцев в картофеле составляет 5,4 кг/месяц, фруктов свежих - 2,4 кг/м, бахчевых и овощей – около 6,1 кг/м. Данные взяты из таджикского стандарта потребительской корзины, утвержденной постановлением правительства в конце 2012 г. (№775). Наши читатели могут сами решить, насколько реальны эти цифры. Мы же отметим, что это количество значительно ниже, чем в стандартах соседних странах.
Если основываться на вышеприведенных цифрах, то, действительно, получается, что Таджикистану как бы хватает своей плодоовощной продукции.
Например, годовое потребление картофеля составит 64,8 кг на человека, а в расчете на все население РТ (8,7 млн человек) оно будет около 560 тысяч тонн. Отметим, что мы сознательно не стали вычитать из числа населения маленьких детей и отсутствующих в стране мигрантов.
И получается, что при собранном в прошлом году урожае картофеля в 890 тыс. тонн, его действительно должно было бы хватить с избытком всему населению.
Казалось бы, в стране должен быть избыток картофеля и, в соответствии с рыночными законами, низкие цены на него. То же самое можно сказать об овощах и фруктах.
Но, увы, реальность совершенно другая. Как сказано выше, при реально поступающих в питание 490 тысячах тонн картофеля это покрывает лишь 87% потребности населения.
Поэтому мы решили сами подсчитать, сколько картофеля необходимо стране. И решили взять для расчетов данные из кыргызского стандарта потребительской корзины, как наиболее близкой к Таджикистану стране, сходной по климатическим условия. Разница в данных весьма ощутимая…
Если взять годовое потребление картофеля не 64,8, а 108 кг на душу населения, что более реально, то для населения Таджикистана потребность составит около 870 тысяч. Вырастить в таком случае, с учетом потерь урожая и взноса в семенной фонд, нам необходимо не менее 1 млн 200 тыс. тонн. Напомним, что в 2016 году в стране было произведено 890 тыс. тонн картофеля.
Продовольственная безопасность
Эксперты утверждают, что рынок продовольственных товаров является одним из основных показателей продовольственной независимости страны. О последней неизменно говорит в своих посланиях парламенту президент страны Эмомали Рахмон.
Глава государства отмечает, что необходимо «всё больше покрывать спрос населения на основные продовольственные товары за счёт внутреннего производства в стране и посредством этого достичь одной из наших стратегических целей - защиты продовольственной безопасности Таджикистана».
По международным меркам, продовольственная безопасность страны нарушается, если импорт составляет более 20%. Расчеты таджикских экономистов показывают, что критическим уровнем импорта продовольствия, за которым возникает потеря продовольственной независимости, является около 30%.
Если страна обеспечивает внутренние потребности на 70% и если по каким-либо причинам прекратится импорт продовольствия, то она вполне может выжить за счет собственных запасов, пока не наладит дополнительное производство.
Однако не надо быть специалистом, чтобы видеть, что и 30%-й уровень импорта Таджикистаном давно пройден…
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Гарми25 минут назад
Все цифры являются недостоверными. Статуправление дает неверные цифры, чиновники на местах занимаются приписками, ради того, чтобы оправдать свое существование.
Нигора2 часа назад
Продукты в Таджикистане распространяют 4-5 крупные оптовики один из них рынок "Саид Халим" повышение цены на продукти зависит от них надо закрыт те оптовиков которые из за денег мучают бедный народ в этом великом месяце рамадан!
Евро2 часа назад
Надо сохранить это интервью ответственных лиц Минсельхоза, которые каждый год в грудь бьют что нам всё с лихвой хватает и если следующей весной картошка снова будет 6 сом за кг, то надо посадить в тюрьму кто это говорил и каждый год обещает. А землю нашу забросили и уезжают в миграцию, потому что у нас высокие налоги, высокие кредиты, много всяких административных препятствий, дорогое топливо и другое...
Нигора2 часа назад
Почему в этом великом месяце Рамадан в Таджикистане все продукты подорожают? Кто виноват в этом ?