В Хороге заложен первый камень в фундамент медицинского центра, который построит Фонд Ага Хана.

В Хороге заложен первый камень в фундамент Медицинского центра Фонда Ага Хана. Капсулу с посланием к будущим поколениям заложил в фундамент председатель ГБАО Шодихон Джамшед и постоянный представитель Фонда Ага Хана в Таджикистане Акбар Али Песнани.

Медицинский центр наряду с оказание медпомощи населению ГБАО, также будет обслуживать пациентов из приграничных районов афганской провинции Бадахшан.

Пресс-служба администрации ГБАО 1 /12

Инженер службы строительства и улучшению окружающей среды Фонда Ага Хана Сулаймон Сулаймонов сообщил, что на первом этапе проекта будет возведен главный корпус центра, который будет предназначен для оказания амбулаторной медпомощи и для стационарного лечения 48 пациентов. Далее, в течение трех лет число коек для стационарного лечения увеличится до 254.

«Начало строительство Медицинского центра Фонда Ага Хана в городе Хороге является подтверждением тому, что руководство страны при поддержке международных гуманитарных организаций и фондов стремится достичь наиболее благоприятных социальных условий жизни для своих граждан», - отметил на церемонии председатель ГБАО Шодихон Джамшед.

В свою очередь, Акбар Али Песнани высказал благодарность правительству РТ за поддержку в реализации различных социальных программ в регионах страны. Он выразил уверенность, что это сотрудничество будет продолжено.

"Новый медцентр не только улучшит качество медицинского обслуживания в регионе, но и послужит подготовке высококвалифицированных медицинских специалистов", - уверен представитель Ага Хана.

Строительство медцентра будет осуществлять компания «Турас». Большую часть строителей будут набраны из числа местных жителей.