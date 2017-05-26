Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» одержал крупную победу над «Худжандом» (3:0) в центральном матче одиннадцатого тура чемпионата Таджикистана.

Встреча, проходившая 25 мая на Центральном стадионе Душанбе, завершилась со счетом 3:0 в пользу действующего чемпиона страны. Счет в игре на 9-й минуте открыл Ромиш Джалилов. В начале второго тайма Дмитрий Барков удвоил преимущество своей команды. На 59-й минуте после прострельной передачи Ромиша Джалилова защитник «Худжанда» Сохибджон Хакимов неудачно срезал мяч в свои ворота. Сообщает официальный сайт ФФТ

Крупная победа «Истиклола» была омрачена серьезной травмой капитана сборной Таджикистана Нуриддина Давронова, который в конце поединке получил повреждение и не смог доиграть встречу. Степень тяжести травмы Давронова станет известна позже, когда игрок пройдет МРТ-обследование.

После вчерашней победы «Истиклол» с 23-мя набранными очками по-прежнему занимает первую строчку в турнирной таблице. «Худжанд» с 17-ю очками расположился на третьем месте. Теперь из-за игр 1/8 финала Кубка Таджикистана и матча сборной Таджикистана против Филиппин в рамках отборочного турнира Кубка Азии-2019 в национальном чемпионате наступил трехнедельный перерыв. Следующий тур в высшем дивизионе Таджикистана будет сыгран 17-18 июня.