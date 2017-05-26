В Министерстве иностранных дел Узбекистана 24-25 мая прошел очередной раунд узбекско-таджикских межмидовских консультаций по инвентаризации договорно-правовой базы отношений. Делегацию Таджикистана в Ташкенте возглавил замначальника Договорно-правового управления МИД РТ Парвиз Содики.

На сайте МИД Узбекистана сообщается, что стороны провели инвентаризацию договорно-правовой базы сотрудничества между Узбекистаном и Таджикистаном, обменялись мнениями по проектам документов, находящимся на рассмотрении.

В ходе переговоров также состоялся обмен информацией об изменениях в законодательных актах Узбекистана и Таджикистана, касающихся заключения и исполнения международных договоров.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Таджикистаном были установлены 22 октября 1992 года. Основными документами, регулирующими главные направления отношений двух стран, являются Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанный в январе 1993 года в Ташкенте и Договор о вечной дружбе двух республик (июнь 2000 года). Создана совместная узбекско-таджикская межправительственная комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества.