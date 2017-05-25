За плечами таджикских участников мотопробега «Мы Таджики 3. Путь на Запад» 5 000 километров. Каждый день у них цель проехать 500-800 км.

Байкеры продолжают делиться своими впечатлениями об Америке. Кстати они решили посмотреть настоящий «Дикий Запад», и свернули с пути в сторону Техаса. О том, как проходит путешествие таджикский байкеров, которые везут на своих мотоциклах, описывает в своем блоге руководитель команды Фарход Калонов.

«Уже 14 дней в пути, прошли больше 3000 миль, это примерно 5000 км пути, потихоньку начинаем уставать...

За каждый день мы должны проехать примерно 500-800 км, потом вечером или уже ночью ещё найти нужный мотель, если получится поужинать, в номере сгрузить все видео файлы в компьютер, сделать публикацию и видеоролик, а ещё желательно поспать, чтоб завтра ехать снова 500-800 км.

Каждый день как день сурка! Но мы ни на секунду не жалеем, путешествовать по Америке это просто здорово!

Здесь все сделано для путешественника, все продуманно до мелочей, начиная от отличных дорог с великолепной разметкой, заканчивая местами для отдыха с бесплатными туалетами, тысячами заправок, кафе, ресторанчиков мотелей на любой вкус и бюджет!

Нам, «Мы Таджикам», есть с чем сравнивать, проехали уже десятки тысяч километров по многим странам, но ни в России, ни в СНГ, ни в Европе нет такого придорожного сервиса как в Америке. Тут в дороге просто можно жить! Что и делают тысячи американцев, отработав всю свою молодость на страну. На старости лет, получая приличную пенсию, американцы покупают себе мотоциклы, дома на колёсах, огромные джипы и путешествуют по своей стране годами.

Картинка байкера-путешественника в Америке примерно такая: пожилой добродушный старичок лет под 55-60, с седой бородкой, обязательно на харлее, с женой или с подругой примерно того же возраста.

Я ни разу тут не видел молодых путешественников, все молодые люди работают с утра и до вечера не покладая сил, чтоб заработать себе приличную жизнь, ну или какую-нибудь, а когда выходят на пенсию начинают жить для себя.

Мы приняли принципиальное решение поменять маршрут. Свернули с севера на юг, устали мокнуть и мёрзнуть каждый день под проливными дождями, да и тот самый «Дикий Запад» оставался за бортом нашего маршрута.

Взвесив все за и против, а это Детройт, Чикаго, Милуоки, Су Фоллс и Рашмор монументс против одного слова Техас, мы решили уехать подальше от красивых и одинаковых зеркальных мегаполисов в глубинку Америки, с ковбоями, индейцами, бизонами, огромными кактусами, текилой и веселым родео!

В погоне за глубинкой за три дня мы пересекли несколько штатов, десяток городов, несколько климатических зон. Ландшафт менялся каждый день, от дремучих непроходимых лесов Аризоны до великих американских степей Техаса...

Сердце штата Техаса, город Даллас, я видел только по телевизору, он связан с политической историей становления Америки, историей, прогремевшей на весь мир, и до сих пор оставшейся одной из неразгаданных загадок 20-го века.

Город удивил своей чистотой и дружелюбностью. Нас предупреждали о горячих техасских парнях, которые носятся на огромных джипах пикапах по дорогам, но все водители в потоке вели себя крайне вежливо и понятно.

Удивили небоскрёбы и трёх этажные дорожные развязки Далласа, великолепные дороги и многочисленные ночные бары и рестораны. Даллас - это огромный мегаполис, с правильной, такой остро-спайси-мексиканской перчинкой город. Везде звучит мексиканская музыка, везде видишь мексиканские бары и рестораны, везде чувствуется горячее дыхание Мексики».

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