Я школу заканчивала в 95-ом. Тот, кто жил в это время в Таджикистане, знает через что, нам пришлось пройти. Но тогда, в самое неспокойное время, когда девочкам было не безопасно просто выходить на улицу, наш последний звонок прозвенел. Звенел по всем правилам, на торжественной линейке, с первоклашкой на плечах выпускника, с красными лентами, со слезами на глазах, с добрыми пожеланиями и напутствием.

Я помню, за несколько месяцев до выпускного я очень сильно похудела, нет, это не был нервный срыв перед экзаменами, это не была крутейшая диета, чтобы быть постройней, это был самый обыкновенный голодный год.

Мама с отцом работали тогда на Текстилькомбинате. На работу ходили каждый день, хотя зарплату уже полгода не давали. Каждый день мама в литровой банке приносила нам с братишкой жиденький супчик, который давали на фабрике по талонам. Их там кормили каждый день. Иногда мама приносила маленькую лепечешку, но это было не часто.

К последнему звонку из одежды выпускницы у меня были только туфли цвета хаки. Мне их посылкой отправила тетя из России, как уж дошла посылка не знаю, но цвет туфель мне особо не нравился.

И тут сюрприз. 23 мая папе неожиданно выдали всю зарплату за полгода. Помню, в тот день его привез на велосипеде друг. Тогда я даже не задумалась как они оба, два взрослых мужика, ехали на велосипеде от Текстиля до Гипрозема. Тогда вообще расстояния не имели никакого значения, потому что основной путь до работы многие проделывали именно пешком. Я встретила папу на улице, он счастливый держал в руках завернутый пакет. Но там были явно не деньги. Это был костюм на последний звонок. Папа с гордостью рассказывал, что сегодня в день получки на фабрику кто-то принес костюм. Папа отбил его у других желающих прикупить костюм, знал, что любимой доченьке он придется впору к самому выпускному.

25 мая на торжественную линейку в пришла с простеньком костюмчике – белая трикотажная кофточка в мелкий горошек и черная юбка, на ногах зеленые туфли с небольшим каблучком и бантиком. Я сейчас по истечению 22 лет понимаю, как мне дорог был тот костюм. Папа подарил мне этот праздник.

Выпускной бал тоже был. Учителя и директор школы постарались, зал красиво украсили, накрыли столы, не богатые, но столы были. Были и танцы, стихи, торжественное вручение аттестатов, фотографии на память. Мы не гуляли, конечно, до утра, было опасно, но три часа, а может четыре, повесились от души. Помню, папа потом встречал меня у дверей школы, хотя до дома всего пять минут ходьбы.

Тогда до мира в Таджикистане оставалось еще долгих два года, а до спокойных улиц все пять. Но никто не хотел и не посмел лишать нас праздника. Никто не сказал, что время голодное и неспокойное, чтобы тратить последнее на выпускной! Никто не сказал, что торжественная линейка и фото на память - это излишество, и мы этого не заслужили. Никто не сказал, что цветы классному руководителю - это его подкуп! Никто не сказал, что последний звонок и выпускной бал – это зло!