Сегодня в Бухаре откроется 16-й традиционный фестиваль «Шелк и специи», в котором примут участие и таджикские ремесленники. Фестиваль будет работать до 28 мая.

На протяжении трех дней дней фестиваля «Шелк и Специи», на котором будут участвовать не только ремесленники Узбекистана, но и из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Индии, Ирана, Афганистана и Китая, пройдут ярмарки, где можно купить различные изделия ручной работы и сувениры.

На территории исторических памятников будет организовано 25 мастер-классов ремесленников Бухары и других регионов Узбекистана. На больших открытых площадках будут проводиться различные состязания, петушиные бои и другие игры.

Во время фестиваля планируется проведение конференции, посвященной истории, культуре и сохранению традиций Узбекистана. В программе фестиваля также дегустация узбекского плова на мероприятии «Палов сайли» и показ моды от молодых дизайнеров. Атмосферу восточной сказки как всегда воссоздаст красочное шествие, которое перенесет гостей фестиваля на тысячи лет назад, когда из Китая в Европу шли караваны груженные шелком и специями.

Завершением фестиваля «Шелк и Специи» по традиции будет большой концерт, который пройдет в архитектурном ансамбле Пойи Калон с участием известных музыкальных коллективов и знаменитых артистов страны. Организаторами мероприятия выступят хокимият Бухарского вилоята, Бухарское региональное отделение НК «Узбектуризм» и ассоциация ремесленников «Хунарманд».

Как говорится на сайте ассоциации, цель фестиваля - сохранить существующее культурное наследие со всеми его специфическими особенностями и уровнем художественного мастерства, а также поддержать народные ремесла, такие как золотая вышивка, ручное ткачество, резьба по дереву, ковроткачество, строительное мастерство, изобразительное искусство.

В этом важном культурном мероприятии делегация ремесленников Таджикистана под руководством председателя Международного фонда народных ремесел «Хафт Пайкар», главы Ассоциации ремесленников Центральной Азии Мукаррамы Каюмовой участвует уже который год, с самого начала его основания. В прошлом году республику представляла внушительная делегация в составе 38 человек, а в этом году на фестивале участвуют 33 человека - ремесленники, дизайнеры и журналисты из Душанбе, Куляба, Худжанда.

Как рассказала Мукаррама Каюмова, впервые в состав делегации попали 5 молодых дизайнеров одежды, которые представят на мероприятии показы своих коллекций.

- В прошлом году в Кувейте прошел международный конкурс ремесленников, и вот здесь, в Бухаре, на фестивале мы будем вручать престижную премию этого конкурса «Знак почета ЮНЕСКО», - отметила Каюмова.

Отметим, что на прошлогоднем фестивале участвовали более 200 представителей из 21 государства, 35 иностранных посольств, 4 международных организации, аккредитованных в стране и из 17 зарубежных СМИ. Фестиваль, который прошел под девизом «Великий шелковый путь - путь мира, дружбы и процветания», привлек в Бухару более 5 тысяч туристов.

«Шелк и специи», пожалуй, одно из главных мероприятий туристической отрасли Узбекистана по привлечению иностранных инвестиций, современных технологий и инновационных проектов, а также туристов со всего мира.