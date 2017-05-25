Гражданам Таджикистана рекомендуют воздержаться от поездок в российские города Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань в период с 1 июня по 12 июля этого года. В этот период в этих городах пройдут матчи Кубка конфедераций FIFA 2017.

На весь период проведения Кубка регистрация иностранцев будет проводиться на особых условиях.

Президент России Владимир Путин издал указ, изменяющий правила миграционного учета (регистрации) иностранных граждан в период проведения данного мероприятия.

Указ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» опубликован на сайте правовой информации.

«На основании принятого указа российской стороны, в этот период всем иностранцам нужно будет встать на миграционный учет в течение одних суток. Если вы не успеете встать на миграционный учет за этот короткий срок, в отношении Вас могут принять меры административного наказания, что может послужить причиной запрета на въезд в Россию», - предупреждает Human Rights Center Tajikistan.

Согласно указу, все иностранные граждане, которые пересекли границу РФ с 1 июня по 12 июля 2017 года, обязаны встать на миграционный учет в течение суток.

Напомним, согласно межправительственным договоренностям, граждане Таджикистана, приехавшие в Россию, имеют право встать на миграционный учет в течение 15 суток. Однако ввиду изданного указа такого права у них теперь нет.

Данная мера относится только к желающим выехать в четыре города России – Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. ​​​​​​​