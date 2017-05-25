Гонки на Gelandewagen, в которых участвовали Мара Багдасарян, сын топ-менеджера «Лукойла» Руслан Шамсуаров и другие представители «золотой молодёжи».

В Госдуме предложили наделить прокуроров и Федеральную налоговую службу правом проводить внеплановые проверки чиновников, а также крупных бизнесменов в случае, если их близкие родственники «совершили грубые административные или уголовные правонарушения».

Соответствующий законопроект, как пишет издание Russia Today, разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

«Яблоко от яблони недалеко падает. Эта мера — некий сигнал представителям крупного бизнеса и чиновникам, чтобы они начали заниматься своими детьми и родственниками. Мы не должны ждать, пока они уже начнут кого-то убивать, станут реальной угрозой обществу», — утверждает он.

Поправки, как уточнил парламентарий, должны быть внесены в Налоговый кодекс и закон «О прокуратуре Российской Федерации».

Свою инициативу Вострецов также пояснил тем, что, по его мнению, «причиной вызывающего поведения родственников влиятельных политиков и бизнесменов может быть нарушение законодательства самими» чиновниками и предпринимателями.

Таким образом, возможность проведения внеплановых проверок, как сообщил депутат, может стать дополнительной мерой по борьбе с коррупцией.



По словам депутата, яркий пример такого поведения — гонки на Gelandewagen, в которых участвовали Мара Багдасарян, сын топ-менеджера «Лукойла» Руслан Шамсуаров и другие представители «золотой молодёжи».

Молодые люди грубо нарушали ПДД и пытались скрыться на внедорожнике от сотрудников ДПС. Всё происходящие они транслировали в интернете, нецензурно высказываясь о сотрудниках правоохранительных органов.

Депутат также отмечает, что совершаемые детьми богатых родителей нарушения не ограничиваются опасной ездой. К ним также можно отнести неподобающие поведение.

«Резонансный был случай, когда мажор, внук одного олигарха, подходил к людям с предложением выпить его мочу за 10 тыс. рублей и снимал это на камеру», — вспоминает он.