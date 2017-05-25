Mail.Ru разработала мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.
Мессенджер был создан за четыре месяца на базе запущенного в июле 2016 года приложения «ОК Сообщения» соцсети «Одноклассники».
Компания в ближайшее время выпустит обновление «ОК Сообщений», которое заменит приложение, установленное на смартфонах, на TamTam.
В TamTam, заявили представители компании, «интегрирована база в 290 миллионов зарегистрированных в „Одноклассниках“ пользователей».
Мессенджер позволит переписываться в личных сообщениях и в групповых чатах, делиться стикерами с GIF-анимацией, отправлять фотографии, видео- и аудиозаписи. Также запланирована веб-версия TamTam, функции аудио- и видеозвонков, видеосообщения и каналы.
Предполагается, что новый мессенджер будет бесплатным, без рекламы и получит интеграцию с другими проектами Mail.Ru.
По данным Mail.Ru, по состоянию на февраль 2017 года приложение «ОК Сообщения», на базе которого создан TamTam, было установлено на около 1 миллионе смартфонов на платформе Android и на более 300 тысяч устройств с iOS.
Mail.Ru, в числе прочего, уже занимается развитием двух мессенджеров — «Агент» и ICQ. По данным Mediascope, на которые ссылается «Коммерсант», ICQ и «Mail.Ru Агент» занимают восьмое и девятое место по популярности в РФ соответственно.
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Рустам1 час назад
После провала Мегафона, Усмановская выдумка атакует! Кстати кто до сих пор пользуется майл ру в Таджикистане? Азия плюс что за статя такая неужели вы стали продвигать пропагандские Кремлевские платформы и инструменты ФСБ?
Спецагент2 часа назад
Со встроенной прослушкой для ФСБ :)