Российские военные летчики оказали помощь Таджикистану в проведении весеннего призыва, доставив более 1000 новобранцев в отдаленные районы горной республики, об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Перевозку военнослужащих по призыву из Душанбе в Согдийскую область на севере страны обеспечили самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России. В воинские части, дислоцированные близ Хорога и Мургаба, новобранцев доставили вертолеты Ми-8 из состава авиагруппы российской военной базы.

В МО РФ подчеркивают, что полеты выполнены по обращению таджикской стороны в связи со сложной дорожной обстановкой, сложившейся из-за схода селевых потоков, оползней и камнепадов – 40-градусная жара привела к резкому таянию снега в горах.

Призыв в Вооруженные силы Таджикистана проходит с 1 апреля по 31 мая. По данным оборонного ведомства республики, в Согде, Хатлоне и Душанбе призыв завершен досрочно.