АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 МАЯ 2017 ГОДА

- В гостинице "Серена" состоится таджикско-пакистанский бизнес-форум с участием фармацевтических, строительных и текстильных компаний двух стран. Начало в 9:30.

- В Душанбе в Амфитеатре состоится второй концерт известной поп-исполнительницы Узбекистана Юлдуз Усмановой. В программе новая песня Юлдуз на таджикском языке «Ошно». Начало в 18:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 МАЯ

1933 – Образован Ванчский район.

1945 – В Душанбе начал работу завод «Трактородеталь».

1962 – Открытие недели таджикской литературы в г. Киеве.

1993 – Между Россией и Таджикистаном подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

2014 - Экс-вице-мэр Душанбе, 51-летний Абдулахад Оев погиб в результате дорожно-транспортного происшествия вечером в субботу на 47 км автодороги Душанбе-Худжанд на территории Варзобского района.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 МАЯ

1926 – Родился доктор исторических наук, заслуженный работник Таджикистана академик Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации профессор Абдухамид Джалилов.

1929 – Родился доктор геолого–минералогических наук, заслуженный деятель науки Таджикистана, Лауреат государственной премии им. Авиценны профессор Суннатулло Бобоходжаев.

1937 – Родился журналист Кадам Муъминшоев.

1946 – Родился писатель Сулаймон Эрматов.

1948 – Родился заслуженный певец Таджикистана Хабибуллои Бегмухаммад.

1949 – Родился журналист Турсунпулод Аминчонов.

1965 – Родился кинорежиссер, лауреат государственной премии Рудаки Бахтиёр Худоназаров.

1972 – Родился журналист Самариддин Асозода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, лишь днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.