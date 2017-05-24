Марат Бегалиев глава Интерньюс в Центральной Азии вручает сертификат на грант исполнительному директору Союза ремесленников Таджикистана Нигине Икромовой и ее команде.

«Союз ремесленников Таджикистана» победил в «Лаборатории медиа и социальных инноваций – 2017», которая проходила в Душанбе 21-23 мая, и получил на реализацию проекта информационного портала для ремесленников 2 тысячи долларов.

Проект информационного портала для таджикских ремесленников стал победителем «Лаборатории медиа и социальных инноваций – 2017». Для реализации своего проекта «Союз ремесленников Таджикистана» получил малый грант в размере двух тысяч долларов.

Всего в конкурсе принимали участие 9 команд из Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. По итогам голосования жюри, три команды были признаны победителями и получили для реализации своих идей малые гранты: наряду с Таджикистаном победили команды из Кыргызстана и Казахстана.

Информационный портал СРТ будет представлять собой площадку, на которой таджикские ремесленники смогут получать полезную информацию об изменениях в таджикском законодательстве, касающихся этой отрасли, предстоящих ярмарках в Таджикистане и других странах, и другие полезные новости.

На сайте будет представлен и онлайн-магазин товаров, произведенных таджикскими ремесленниками.

«Мы планируем, чтобы покупатели могли приобретать товары таджикских ремесленников с помощью онлайн оплаты; у нас уже есть партнеры в России, США, странах Центральной Азии», - отметила во время презентации проекта исполнительный директор Союза ремесленников Таджикистана Нигина Икромова.

Команда-победитель из Кыргызстана - молодежная волонтерская организация «Лидерство», получившая малый грант на создание интернет-платформы об историческом наследии города Каракол.

Команда из Казахстана «Нурлы Когам», получившая грант также в размере 2 тысячи долларов, проведет информационную кампанию по донорству органов в своей стране.

«Лаборатории медиа и социальных инноваций – 2017» состоялась в Душанбе 22-23 мая. Ее участниками стали медиапрофессионалы, IT-специалисты, представители гражданского сектора, НПО, государственных структур из Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

«Целью этого мероприятия является предоставление возможности гражданскому обществу и прессе использовать инновационные подходы для решения социальных проблем», - отметила в своем выступлении на открытии мероприятия посол США в Таджикистане Элизабет Миллард.

В этом году такая Лаборатория проходит в третий раз: первые два мероприятия состоялись в Кыргызстане и Казахстане.

Лаборатория реализуется в рамках проекта Internews «Поддержка доступа к информации» и программы АРГО «Партнёрство для инноваций» при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) и Innovation for Change. Организаторы мероприятия — Академия СМИ Таджикистана, МОО Фидокор, представительство Internews в Центральной Азии и Ассоциация развития гражданского общества (АРГО), Казахстан.