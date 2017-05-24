Президент США Дональд Трамп прибыл в Ватикан, где его принял папа Римский Франциск. Первая встреча Дональда Трампа с понтификом продлилась почти 30 минут. О содержании беседы пока не сообщается.

Газета.ру пишет со ссылкой на ТАСС, что после личной беседы с глазу на глаз при помощи переводчиков Франциск приветствовал американскую делегацию, в составе которой помимо супруги Трампа Мелании и дочери Иванки с мужем Джаредом Кушнером вошли госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также ряд советников президента, включая помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Alessandra Tarantino/REUTERS 1 /10

Понтифик благословил Меланию и поинтересовался, как могли расслышать журналисты, наблюдавшие за прямой трансляцией церемонии в пресс-центре, что они ели на ужин в Риме. «Пиццу?» — спросил он.

Франциск и Трамп обменялись несколькими рукопожатиями, Папа Римский преподнес Трампу памятный медальон.

И Мелания, и Иванка в соответствии с ватиканском протоколом, не допускающим наличия трех цветов в туалете — белого, красного и фиолетового (цвета папы и церковных сановников), — были одеты в черные платья с кружевными элементами.

На головах у них были платки, хотя по ватиканскому этикету это больше не является обязательным аксессуаром для женщин во время аудиенции у папы Римского. Мелания, по наблюдению журналистов, была похожа на звезду итальянского кино Софи Лорен.

К слову, Мелания и Иванка Трамп не покрыли голову в Саудовской Аравии. На фотографиях со встречи делегации из США видно, что жена и дочь Трампа не надели традиционные для мусульманской страны платки, оставив длинные волосы распущенными.