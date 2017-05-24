В Таджикистане русский язык не имеет статуса государственного, но он остается средством межнационального общения. Несмотря на это, число граждан, им владеющих, в республике с каждым днем уменьшается, а в отдаленных селениях его вообще не знают. А ведь русский язык является рабочим языком для наших мигрантов, работающих в странах СНГ, а значит, его роль в современных реалиях трудно переоценить, при этом его место в языковом пространстве современного Таджикистана катастрофически снижается.

Русский язык по-прежнему является родным языком для части населения, особенно той, что живет в крупных городах: Душанбе, Худжанде. По данным последней переписи населения (сентябрь 2010 года), для 3 тысяч 182 человек из 6 миллионов 373 834 таджиков (имеются в виду таджики по национальности, а не граждане РТ. - Ред.) он являлся вторым родным языком.

В крупных центрах у жителей осталось понимание того, что для доступа к качественному образованию и получению высококвалифицированной профессии нужно знать русский. Об этом говорит хотя бы тот факт, что две имеющиеся в столице российские школы - №6 и №14 – переполнены и попасть туда очень сложно.

Что мы проглядели?

С момента провозглашения Таджикистана независимой республикой вопросы изучения русского языка были отодвинуты на второй план, и плоды этого невнимания стали очевидны только в последние годы, когда подросло новое поколение, не владеющее русским языком, а представители прежних поколений состарились или вовсе перешли в мир иной. Кроме того, в период независимости многие русскоязычные жители покинули страну.

Согласно данным последней переписи населения, русских по национальности в Таджикистане - 34 838 человек, тогда как еще в 1989 году их численность составляла 388 тысяч 481 человек. Также данные последней переписи населения свидетельствуют о том, что из более чем 6 миллионов таджиков свободно владели русским языком лишь два миллиона, а точнее - 1 963 857 человек.

В настоящее время в республике функционируют 29 общеобразовательных учреждений с русским языком обучения, где учатся 17 тысяч 332 учащихся (из них девочек - 6 530). Также в республике функционирует 149 общеобразовательных учреждений, где обучение осуществляется на разных языках. В них параллельно действуют таджикские и русские классы (126 школ); таджикские, русские и узбекские классы (16 школ); таджикские, русские и киргизские классы (1 школа); таджикские, русские и английские классы (6 школ). В этих учреждениях в русских классах обучаются 70 206 детей (из них девочек - 26 784).

слову, в прошлом году по республике на русском языке издавалось 17 наименований журналов и 21 газета, а единственным русским театром в республике является драматический театр имени Маяковского, труппу которого после сноса здания «Маяковки» переселили из центра на окраину столицы - в здание кинотеатра «Таджикистан».

В стране все острее ощущается необходимость в хорошем знании русского языка. И связано это как с трудовой миграцией, так и с происходящим в мире процессом глобализации.

Урок русского языка в школе №12. Asia-Plus

Говорите правильно

Мы посетили одну из общеобразовательных школ (№12) на окраине столицы, в которой все предметы ведутся на таджикском языке. Напросившись на посещение урока русского языка, были приятно удивлены как уровнем преподавания и квалификацией учителя с 26-летним стажем Гулистон Азизбековой, так и заинтересованностью самих учеников в изучении языка.

Для детей русский не является ни родным, ни даже вторым языком, поскольку большинство из них дома общаются только на таджикском. И, тем не менее, их владение языком внушает оптимизм. На вопрос, зачем им нужен русский, ученица 4-го класса ответила, что, когда она вырастет, ей «понадобится поехать в Россию на заработки, и, поскольку русские не говорят по-таджикски, нужно знать русский».

- Несмотря на то, что преподавание русского языка в школах внедрено с первого класса, этого мало. Ну, хорошо, провели мы 2-3 раза в неделю урок по русскому языку, а дальше что? Где детям его использовать? Друг с другом, в семье они общаются на родном языке – и это понятно, а каких-либо языковых кружков в городе нет. Мы, в свою очередь, занимаемся только тем, что улучшаем методику преподавания. А необходимо систематизировать работу в целом, - говорит директор школы Джамоллидин Курбанов.

Нехватка учебников - острая

Урок русского языка в этой школе начинается с речевой разминки: дети наизусть произносят скороговорки, - затем проверка домашнего задания, объяснение новой темы с элементами анализа.

Занимаются школьники по новым учебникам, пожертвованным представительством Россотрудничества в Таджикистане. К слову, данная российская организация оказывает существенную поддержку в вопросах обеспечения учебниками, учебно-методическими пособиями и художественной литературой многих образовательных учреждений Таджикистана. Так, за прошедший год Россотрудничество передало более чем 50 школам, школам-интернатам и вузам страны свыше 5 тысяч книг. Но этого, по мнению руководителя представительства Михаила Вождаева, недостаточно…

- В Таджикистане наблюдается острая нехватка учебников и учебных пособий на русском языке, а также литературы нового поколения для обучения языку. Мы, в свою очередь, стараемся покрыть существующий дефицит, но сталкиваемся с некоторыми сложностями. В частности, транспортировка учебников крайне дорогая, поскольку получаем мы их преимущественно самолётом, а значит, доставка обходится практически по цене самих книг, - отметил он.

По данным Министерства образования и науки РТ, на сегодняшний день для обеспечения учебниками учащихся общеобразовательных учреждений республики с русским языком обучения необходимо издать 152 наименования учебников. Министерство запланировало переиздание 65 наименований необходимых учебников, разработанных российскими авторами для учащихся РФ. Согласно взаимному соглашению российская сторона должна предоставить электронный вариант этих учебников. Оставшиеся 87 наименований учебников будут переведены с действующих версий таджикских учебников и изданы необходимым тиражом.

По последним подсчетам, для издания учебников и обеспечения ими всех общеобразовательных учреждений страны с русским языком обучения необходимо 26 миллионов 600 тысяч сомони…

Учитель – всему голова

Существенную роль в постепенном исчезновении русского языка из коммуникативно-языкового пространства республики играет нехватка молодых специалистов. Причем школы нуждаются не только в русоведах, но и в преподавателях по всем остальным предметам, могущих вести уроки на русском языке.

Ежегодно филологические факультеты вузов страны выпускают сотни специалистов, но из них лишь единицы становятся учителями. Причины понятны: низкие зарплаты, отсутствие социальных льгот, а уж ехать в регионы, где отсутствуют элементарные жилищные условия, желающих днем с огнем не сыскать.

Согласно Порядку исчисления заработной платы работников сферы образования Таджикистана, все преподаватели общеобразовательных учреждений в начальных классах за 1 ставку получают от 490 до 779 сомони (20 часов в неделю), в старших классах - от 420 до 716 сомони (18 часов в неделю). Разница в заработной плате зависит от образования и категории, которую имеет учитель. Дополнительно учителям выплачивается 20% от суммы зарплаты за проверку тетрадей и 15% от ставки за классное руководство.

Согласно учебному плану общеобразовательных учреждений РТ на 2015–2020 годы русский язык в таджикских классах изучают с 2-го по 5-й класс по 3 часа в неделю, с 6-го по 9-й класс по два часа, с 10-го по 11-й класс по 3 часа в неделю. Таджикский язык изучается по 10 часов в неделю в 1-м классе, по 8 часов - во 2-м классе, и с 5-го по 11-й класс количество часов колеблется от 2 до 5 часов в неделю.

- Это задача профильных министерств, которые должны заинтересовывать выпускников в работе, поднимать престиж профессии преподавателя. И приглашение учителей из России кардинально проблемы не решит, - подчеркивает руководитель Россотрудничества Михаил Вождаев. - С финансовой точки зрения намного дешевле подготовить и заинтересовать своих выпускников, чем привезти учителей из России и создать им все необходимые условия для работы и проживания.

Тем не менее, сегодня под личным патронажем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко активно разрабатывается пилотный проект, предусматривающий привлечение 30 учителей из России к преподаванию в школах Таджикистана.

Михаил Вождаев также отмечает, что на сегодняшний день республика все еще имеет хороших специалистов-русистов старшего поколения, в том числе и носителей языка, способных многому научить подрастающее поколение. Но современные реалии диктуют новые условия: те учебники и методики, к которым они привыкли, устарели, а новый учебно-методический материал требует адаптации. Здесь никак не обойтись без курсов повышения квалификации для преподавателей школ и вузов, и должны они проводиться чаще, чем раз в пять лет.

Здесь стоит отметить, при поддержке Россотрудничества и центров «Русский мир» в республике регулярно проводятся курсы повышения квалификации для преподавателей-русистов, но, видимо, этого недостаточно.

Напомним, что в начале нынешнего года по указанию президента РТ Эмомали Рахмона Министерство образования начало работу по вопросу увеличения количества часов, отведенных на изучение русского и английского языков в школах.