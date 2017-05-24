Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон победил президента США Дональда Трампа в состязании по рукопожатиям, пишет Mashable.
РИА Новости со ссылкой на издание отмечает, что на саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Эмомали Рахмон, приветствуя президента США, отреагировал на энергичное рукопожатие Трампа, дернув руку американского лидера к себе. В результате возник неловкий момент, который длился семь секунд и напоминал игру в перетягивание канатов
Mashable пишет, что Дональд Трамп печально известен своим особым стилем пожимать руку, который можно охарактеризовать как "дергай и тащи". Такое рукопожатие может являться "демонстрацией силы".
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Спецагент5 часов назад
Тоже мне, из ничего сделали новость. Есть дипломатический протокол, согласно нему, при рукопожатии сначала один притягивает руку на себя, затем после нескольких фото для пресс-службы, второй тянет руки на себя и также фотографируются. Если обратите внимание на фото пресс службы Президента РТ, то везде он перетянул руки других президентов на себя, а на других фото из пресс службы других стран, наоборот.
Anvar5 часов назад
Молодец! Наш Лидер Нации!
Д.А.К.6 часов назад
Здоровья,мира и благополучия вам и всему таджикскому народу-уважаемый Президент.