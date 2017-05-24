На валютном рынке Таджикистана лучше всего покупается рубль, а продается – доллар. С начала года до 23 мая была куплена иностранная валюта на общую сумму, эквивалентную 2 млрд. 15,1 млн. долларов. Продана иностранная валюта за этот период на сумму, эквивалентную 2 млрд. 258,6 млн. долларов, сообщили «АП» в пресс-службе Национального банка Таджикистана.

Купля-продажа иностранной валюты осуществляется НБТ, кредитными организациями, юридическими и физическими лицами в трех сегментах внутреннего валютного рынка (межбанковский, внутрибанковский и наличный) в наличной и безналичной формах.

От общей суммы купленной иностранной валюты 61,3% составляли российские рубли, 37,2% - доллары и 1,5% - евро. В общем же объеме проданной валюты 56,7% составляли доллары, 38,2% - российские рубли и 5,1% - евро.

При этом, только 4,4% из общей суммы купленной иностранной валюты и 8,7% из общей суммы проданной иностранной валюты составляет наличная иностранная валюта: основная часть купли-продажи иностранной валюты осуществлялось в безналичной форме.

Официальный курс сомони по отношению к доллару с начала года снизился на 7,9%, а рыночный курс - на 12,4%.

В НБТ с сожалением отмечают, что за этот период под воздействием неблагоприятных внешних и внутренних факторов разница между официальным и обменным курсом сомони по отношению к доллару увеличилась до 4,5%.

«Данная ситуация способствовала активизации деятельности неофициального (нелегального) рынка купли – продажи наличной иностранной валюты, росту спекуляции и других нарушений со стороны физических лиц», - подчеркивают в регуляторе.

Для предотвращения чрезмерной разницы между официальным и рыночным курсом Нацбанком предполагается осуществление ряда дополнительных мер, включая меры, направленные на изыскание новых источников для поддержки национальной валюты.

В регуляторе отмечают, что состояние внутреннего валютного рынка находится под ежедневным наблюдением, анализом и постоянным контролем.

«Для обеспечения стабильной деятельности внутреннего валютного рынка и устойчивости национальной валюты, Национальный банк Таджикистана имеет в своем распоряжении достаточно средств, которые могут быть использованы в необходимых случаях», - заключают в регуляторе.