Около места взрыва вывешен плакат "Молитесь за Манчестер" (23 мая 2017 г.)

Британские власти объявили имя подозреваемого в нападении на зрителей концерта в Манчестере. Это уроженец Манчестера Салман Абеди, 1994 года рождения. Его родители в начале 1990-х годов бежали из Ливии от репрессивного режима Муамара Каддафи. пишет радио "Свобода".



В понедельник вечером, при взрыве в Манчестере, кроме самого нападавшего, погибли 22 человека, 59 получили ранения. Среди убитых - восьмилетняя девочка. Ещё 12 детей - ранены.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По предварительной версии полиции, смертник действовал в одиночку.

Смертник прибыл к "Манчестер-арене" с кустарной бомбой в рюкзаке.

«Полиция полагает, что получила видео с охранной системы видеонаблюдения, где запечатлен смертник, который направляется в „Манчестер Арена“, где он привел в действие взрывное устройство. Это свидетельствует о том, что взрыв был совершен намеренно при помощи устройства, которое, предположительно, находилось в сумке», — пишет The Guardian.

Взрыв произошел сразу после выступления на Manchester Arena американской поп-звезды Арианы Гранде.

В связи с терактом в Манчестере в стране приостановлена избирательная кампания. На 8 июня назначены парламентские выборы.