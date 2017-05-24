В Москве 19 мая состоялось ежегодное общее собрание Международной инженерной академии (МИА). В числе других два профессора из Таджикистана были избраны академиками МИА, еще трое стали член-корреспондентами этой академии.

Общее собрание МИА прошло в Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина. В его работе приняли участие 714 членов МИА из 17 государств мира, президенты 11 национальных академий МИА, руководители отделений и зарубежных представительств МИА.

В интервью «АП» участник мероприятия от Таджикистана, вице – президент Инженерной Академии РТ, академик МИА Муним Абдусаматов отметил, что с отчетным докладом о работе Международной инженерной академии в 2016 году выступил президент МИА, академик Б.Гусев. Наряду с освещением работы Международной инженерной академии, были отмечены успехи Национальных инженерных академий Азербайджана, Грузии, Казахстана, России и зарубежных представительств МИА в Словении и Тайване. В докладе особое внимание было уделено работам учёных из Инженерной академии Таджикистана.

Он отметил, что были отмечены достижения учёных Таджикистана по направлениям: «Технология генного модифицирования и легирования металлических сплавов» (руководитель работы академик ИА РТ, член-корр. МИА, д.х.н., профессор Т. Джураев); «Исследование теплофизических свойств наноматериалов в твердых, жидких и газообразных состояниях» (рук. работы академик ИА РТ, член-корр. МИА, д.т.н., профессор Х. Маджидов и академик ИА РТ, академик МИА, д.т.н., профессор М.М.Сафаров).

За достигнутые успехи Инженерная академия Республики Таджикистана в числе других национальных академий была награждена Золотым почетным знаком МИА, сообщил Абдусаматов.

"Широкое обсуждение получили вопросы интеграции для устойчивого развития, - говорит Абдусаматов. -С докладом на тему «Интеграция для устойчивого развития на основе национальной стратегии» выступил директор Института экономики и демографии Академии наук РТ, д.э.н., профессор Саидмурадов".

Источник отметил, что на прошедших выборах новых членов МИА было избрано 22 академика и 27 член-корреспондентов МИА. Из Таджикистана избраны академиками по специальности «Металлургия» - академик ИА РТ, член-корр. МИА, д.х.н., профессор Тухтасин Джураев; по специальности «Экономика и управление в инженерной деятельности» академик ИА РТ, член-корр. МИА, д.э.н., профессор Вахоб Вохидов.

Член-корреспондентами МИА по соответствующим специальностям избраны академик ИА РТ, д.т.н., профессор З.А. Разыков («Инженерная экология и ресурсосбережение»); член – корр. ИА РТ, к.т.н. И.Эшмирзоев («Водное хозяйство и гидротехника») и член-корр. ИА РТ, д.э.н. А.Х. Авезов («Экономика и управление в инженерной деятельности»).