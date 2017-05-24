Исполнителем теракта в Манчестере был 23-летний Салман Абеди, сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на источники. Подтверждений этой информации нет, пишет Медуза.

По информации телеканала, Абеди был известен властям Великобритании.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что следствие считает личность террориста установленной, но отказалась назвать его имя.

Власти Великобритании заявили, что расследуют случившееся как теракт. По версии следствия, бомбу привел в действие смертник.

Ответственность за взрыв взяли на себя террористы из «Исламского государства».

Что известно о теракте в Манчестере — и его жертвах

22 мая после концерта популярной среди подростков певицы Арианы Гранде в Манчестере прогремел взрыв. В результате погибли как минимум 22 человека, среди них есть дети. Полиция считает, что это был теракт, который осуществил смертник: он подорвал самодельную бомбу в переходе от концертного зала к железнодорожной станции.

По свидетельствам очевидцев, охрана на концерте практически не проверяла сумки.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с обращением, над ее резиденцией приспущены флаги; теракт осудила королева Елизавета II.

Премьер-министр Тереза Мэй утром 23 мая выступила с речью по поводу взрыва, в которой пообещала, что все виновные в террористической атаке будут привлечены к ответственности. По словам Мэй, полиции уже известно имя и другие данные о преступнике, но раскрывать их в полиции пока не собираются. «Би-би-си» со ссылкой на собственные источникиутверждает, что он либо подданный Великобритании, либо родом из Соединенного королевства. Сообщников у него во время теракта у «Манчестер Арены» не было, хотя некоторые очевидцы и утверждали, что слышали не один, а два взрыва. По делу о теракте уже задержан один человек, 23-летний житель Манчестера, но в чем именно его подозревают, неизвестно.

Названо имя двух жертв теракта. Одна из них — 8-летняя Сэффи Роуз Руссос из окрестностей Манчестера. Она была на концерте Арианы Гранде с мамой Лизой Руссой и сестрой Эшли. Мать и сестра девочки госпитализированы, точных данных об их состоянии нет.

Вторая погибшая — 18-летняя студентка манчестерского колледжа Джорджина Колландер. Девушка ходила на концерт Арианы Гранде вместе с друзьями и умерла от полученных травм в больнице.

Еще нескольких подростков разыскивают родители. Одна из них, 15-летняя Оливия Кэмпбелл, была на концерте и перед выступлением писала матери, как благодарна за то, что та отпустила ее на концерт американской певицы; с тех пор девушка не выходила на связь. В полиции Манчестера утверждают, что в общей сложности погибли 22 человека.

По данным «Би-би-си», возраст погибших варьируется от учеников младших классов до взрослых посетителей концерта. Пострадали более 50 человек, среди них более десятка детей в тяжелом состоянии.