В честь Дня молодежи Международный банк Таджикистана организовал встречу со своими активными клиентами и наградил их памятными подарками.

Вчера, 23 мая в головном офисе Международного банка Таджикистана в Душанбе состоялась церемония награждения лучших клиентов этой молодой, но уже добившейся признания жителей страны финансовой организации.

Встреча прошла в открытой, дружественной атмосфере. Выступая перед клиентами банка, Председатель банка Искандар Раджабов отметил, что, главными приоритетами банка являются открытость, доброжелательность, а также поддержка клиентов на протяжении всего периода их сотрудничества с банком.

- Мы всегда готовы идти навстречу своим клиентам, находить приемлемые для них финансовые решения, при этом мы объективно и открыто разъясняем им весь процесс работы с банком. Мы рады, что клиенты выбрали наш банк для решения своих финансовых задач. Мы постараемся оправдать оказанное доверие, - сказал Искандар Раджабов.

По итогам конкурсного отбора лучшими клиентами банка были признаны Диловар Бердыев и Шахриёр Нарзикулов из Шахринава, душанбинцы Нигина Ибодова, Тошев Миршакар и Ганджина Мадшоева, житель Турсунзаде Дилафруза Эшбекова и Сурайёхон Каримова из Худжанда.

Всем победителям конкурса были вручены памятные подарки и грамоты.

- Раньше я пользовался услугами другого банка, но почти полтора года назад по совету друга решил взять кредит в этом банке, - рассказывает Шахриёр Нарзикулов. – Несмотря на то, что здесь в основном работает молодежь – начиная от председателя до рядовых сотрудников, они профессионалы своего дела. Здесь я еще ни разу не встретил сухого, формального обращения. Доброжелательность и открытость – вот что сыграло немаловажную роль в моем выборе в пользу Международного банка Таджикистана. И я не жалею об этом.

СПРАВКА: ЗАО «Международный банк Таджикистана» получил лицензию Национального банка 29 февраля 2016 года. Банк был создан на базе ООО МДО «Стандарт молия».

Банк является активным участником рынка банковских услуг Таджикистана, осуществляя все основные виды банковских операций. Филиальная сеть Международного банка Таджикистана сформирована из трех филиалов и пяти центров банковского обслуживания в нескольких районах республики.

Несмотря на короткий период своей деятельности, Международный банк Таджикистана довольно быстро расширяется, увеличивая клиентскую базу и предоставляя новые виды банковских продуктов.

В банке, в основном, работают молодые перспективные сотрудники, имеющие опыт работы в ведущих кредитных организациях республики. На данный момент во всех операционных точках работает свыше 160 человек.

Девизом, которыми руководствуется Банк в своей деятельности, являются простота, прозрачность и надежность!